В Конституционном Суде утверждают, что не принимали решения по указу Ющенко
Пресс-служба опровергла информацию
В Конституционном Суде Украины категорически отрицают информацию, которую распространили отдельные средствами массовой информации, о принятии решения, касающегося конституционности второго указа Президента о роспуске парламента.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.
«Информация не соответствует действительности. Решение по этому указу не принималось», - отметили в пресс-службе КС.
По словам и.о. председателя КС Валерия ПШЕНИЧНОГО, дело находится в стадии изучения.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.
21 мая КС начал слушания по делу по представлению 160 народных депутатов о конституционности Указа Президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 26 апреля.
Отдельные СМИ сообщили о принятии Конституционным Судом решения о конституционности второго указа Президента о роспуске парламента.
Как сообщал УНИАН, 26 апреля Президент подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.
21 мая КС начал слушания по делу по представлению 160 народных депутатов о конституционности Указа Президента «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов» от 26 апреля.