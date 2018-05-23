В Сумах решили вернуть себе Украину (фоторепортаж с митинга)

В Сумах стартовала бессрочная акция протеста «Верни себе Украину!» против действий власти - около тысячи местных жителей пришли на митинг с плакатами и лозунгами.

Организатором акции выступил Общественный совет Сумщины, созданный 22 марта представителями общественных, профсоюзных, предпринимательских, молодежных организаций и промышленных предприятий.

Активист предпринимательского движения Людмила Северина вызвала своим выступлением бурную реакцию среди присутствующих на митинге сумчан, так как за «репрессивные» реформы власти, направленные на «катастрофическое» ухудшение благосостояния простых людей, призвала судить высших должностных лиц государства - Януковича, Азарова, Тигипка, Табачника и других. Не забыла предпринимательница и про руководителей Сумщины. «Посмотрите, что пишут на стенах: "Выгнали немецких - выгоним и донецких!". Их уже сравнивают с фашистскими захватчиками! Надо гнать эту донецкую власть. Почему нам так не везет? То Щербань (экс-губернатора Сумской области Владимира Щербаня - УНИАН) уничтожал Сумщину, против которого студенты поднимались на борьбу, теперь Чмырь (председатель Сумской ОГА Юрий Чмырь) приехал, который в Шостке все заводы порезал на металлолом»,- заявила Людмила Северина со сцены.

Другие выступающие также подчеркивали, что действующая власть привела к обнищанию народа вместо обещанного улучшения жизни «уже сегодня». Много говорилось о начале третьего Майдана. Вместе с негативной оценкой работы президента, правительства, губернатора на митинге звучала и критика в адрес и местного мэра Геннадия Минаева. К этому сумчан побудили постоянный рост цен на электроэнергию, воду, тепло, газ, существенное повышение цен на самые необходимые продукты, в частности, гречку, муку, масло, и другие социальные проблемы.

Руководитель Сумского городского объединения «Правич» Игорь Бурлака озвучил требования о перевыборах Верховной Рады Украины и отставки министров, ответственных за ухудшение экономической ситуации и усиления налогового давления на предпринимателей. Он призвал председателя облгосадминистрации Юрия Чмыря и других представителей областной власти прийти на следующий митинг и отчитаться перед людьми о своей работе.

На митинге также был зачитан текст письма к сумчанам лидера «Народной самообороны» Юрия Луценко. В письме он отмечает, что хочет поддержать сумчан, поскольку его многое связывает с этой областью, в частности, то, что его мать - из-под Глухова, а также собственное участие в таких акциях как «сожжение чучела Щербаня в 2003-м, освобождение студентов у донецкого генерала милиции, который обоссался в своем кабинете в 2004-м, из-за незабываемых 20-тысячных митингов в 2007-м, заботы сумских предпринимателей в 2010-м». Оппозиционер призвал горожан – «Не бойтесь, боритесь! Вспомните, как они испугались ваших сыновей и дочерей-студентов в 2004-м. Вспомните, как они дрожали от вашего единства в 2005-м. Организуйтесь, действуйте, защищайте себя! Из Сум всегда начиналась победа».

На митинге выступил брат опального экс-министра - Сергей Луценко. Он поблагодарил жителей Сумской области за то, что они собрали 50 тысяч подписей с требованием немедленного освобождения Юрия Луценко из-под стражи. Политик показал хорошее знание местных проблем. Областную власть на Сумщине Сергей Витальевич назвал «футбольной», потому что во вторник, 29 марта губернатор Юрий Чмырь «потратил половину дня на избрание себя на должность президента областной федерации футбола».

Луценко также предположил, что большое количество лифтов в Сумах остановлены, потому что власть пытается завести на Сумщину «свою» фирму по проверке лифтового хозяйства, которая получит за это деньги.

Народный депутат Украины от «Народной самообороны» Юрий Грымчак обратил внимание участников митинга на огромный плакат с изображением президента Виктора Януковича в окружении детей, закрывающий фасад давно пустующего здания в центре города, и надписью «Україна — для людей», а также на памятник Великому Кобзарю, установленному как раз напротив.

«Тарас Григорьевич Шевченко смотрит на это нахмуренными глазами, ибо в этой надписи не хватает одного слова — для СВОИХ людей», - сказал нардеп, вызвав саркастический смех у присутствующих.

Сегодня в Сумы подтянулись народные депутаты Михаил Волынец и Олесь Доний. На завтра и послезавтра запланированы новые оппозиционные митинги…