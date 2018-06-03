Грузия должна готовиться к худшему из-за событий в Украине
Что случится, если сторонники пророссийского Януковича победят на выборах? В этом случае администрация Ющенко будет формальной, и он должен будет или привыкнуть к новому разделу власти, или уйти...
Ситуация в Украине привлекла к себе большое внимание в Грузии, поскольку конфронтация между оранжевыми сторонниками Революции и их пророссийскими противниками становится все напряженней.
Администрация Революции Роз открыто поддерживала Оранжевую Революцию в Украине. Украина - ключевой стратегический партнер для Грузии на постсоветском пространстве.
Западно-ориентированные силы, которые пришли к власти в Украине, дали Грузии дополнительные надежды. Активно обсуждались перспективы интеграции Украины в европейские структуры и НАТО, вызывая радостные чувства у грузинских официальных лиц.
Украина также рассматривалась как рынок, на котором можно было бы продавать грузинские продукты, и который в окончательном итоге мог бы заменить российский рынок.
После того, как украинский Президент Виктор Ющенко пришел к власти, также оживились надежды относительно будущего ГУАМ, региональной организации, которая объединяет Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову.
В настоящее время пророссийские антиреволюционные силы стали очень мощными в Украине, и все эти планы, кажется, находятся под угрозой. Например, штаб парламентской ассамблеи ГУАМ будет расположен в Баку вместо Киева, поскольку деятельность Украины в этой организации расценивается как еще один фактор для российского раздражения.
Власть в Азербайджане пытается заверить, что этот союз не должен раздражать Россию. По словам члена комиссии международных отношений парламента Азербайджана Асима Моллазаде, ГУАМ не направлен против России и его ключевая цель заключается в том, чтобы интегрировать государства-члены организации в Европу и развивать реформы.
Соглашение о проведении парламентских выборов в Украине 30 сентября фигурировало в дискуссиях как конец политического кризиса в стране.
Но, по-видимому, правильнее было бы сказать, что кризис просто отложен. Что случится, если сторонники пророссийского премьер-министра Виктора Януковича победят на выборах?
В этом случае администрация Ющенко будет лишь формальной, и он должен будет или привыкнуть к новому разделу власти, или уйти.
Согласно мнения экспертов, грузинская власть должна делать взвешенные публичные комментарии относительно текущих событий в Украине, и официальные лица, кажется, прислушиваются к этому совету.
Невзирая на общепризнанную лояльность к администрации Оранжевой революции, никакие комментарии или шаги, сделанные грузинским правительством, не могут рассматриваться как попытки вмешаться во внутренние дела Украины.
Политический аналитик Демур Джорхелидзе комментирует: "Это - внутренние дела Украины, как политический процесс будет развиваться в стране, и я не думаю, что является желаемым вынесение каких-то суждений грузинами. Даже европейские государства воздерживаются от этого".
Эксперты считают, что Грузия должна вести более прагматичную и хорошо просчитанную международную политику. Грузия должна планировать худший сценарий и готовиться к тому, чтобы, возможно, стать единственным революционным государством, которое останется на постсоветском пространстве, и ожидать поэтому еще большего давления со стороны России.
М.Алхазашвили, Месенджер(Грузия) Перевел Николай Писарчук
Перевел Николай Писарчук
От переводчика. Хотелось бы развеять все страхи наших коллег-журналистов грузинского ежедневного англоязычного издания „Месенджер”. Мы, украинцы, не допустим реванша антидемократических сил в нашей стране и не бросим в одиночестве на постсоветском пространстве братскую Грузию на растерзание жестокому имперскому шовинизму! Но пасаран! :)