Янукович в Брунее похвастал, как он читал лекции и оставил след в науке

Украина готова подготовить протокол по сотрудничеству в научной и образовательной сферах с Брунеем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, выступая с лекцией в Университете Брунея.

По словам главы государства, в течение одного-двох дней украинская сторона готова подготовить протокол, в котором будут определены направления сотрудничества в образовательной, культурной, гуманитарной, а возможно, и в научно-технической сферах.

Как пример В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Украина готова основать в Брунее филиал своего научно-исследовательского института, который бы изучал актуальную для той страны проблему подтопления земель.

Кроме того, в ходе лекции Президент сообщил, что в свое время он преподавал в университете. «Много времени я посвятил работе заведующего кафедрой Академии государственного управления, где учредил одну из специальностей, название которой и сейчас сохранилась – «менеджмент инвестиционного проектирования», - сказал он.

Кроме того, отметил В.ЯНУКОВИЧ, будучи профессором этого университета, он очень часто читал лекции студентам. «Я очень часто читал лекции студентам и очень редко пользовался бумагами», - сказал он.