Счетная палата говорит, что харьковское метро к Евро отношения не имеет

В Государственной программе подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу, начиная с 2011 года, финансирование строительства метрополитена в Харькове не предусмотрено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается на сайте Счетной палаты Украины.

Коллегия Счетной палаты также отметила, что «в утвержденном правительством в конце 2010 года перечне приоритетных инвестиционных проектов Днепропетровска, Донецка, Львова, Одессы и Харькова, которые нуждаются в первоочередном финансировании в 2010-2012 годах, первоочередное финансирование строительства метрополитена в Харькове не предусмотрено».

Таким образом, отмечают в Счетной палате, окончание строительства участка Алексеевской линии от станции «Алексеевская» до станции «Проспект Победы» (степень строительной готовности – 7%) «пока остается нерешенным».

Как сообщал УНИАН, 21 декабря 2010 г. на торжественной церемонии открытия новой станции метро «Алексеевская» в Харькове вице-премьер-министр, министр инфраструктуры Украины Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что следующая новая станция Харьковского метрополитена «Проспект Победы» будет открыта в мае 2012 г.

«Я думаю, в следующий раз мы встретимся вместе 7-8 мая 2012 года на станции метро «Проспект Победы», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Харьковский городской председатель Геннадий КЕРНЕС во время торжественного митинга на открытии станции «Алексеевская» сообщил, что Харьков получил 16 млн. грн. на строительство следующей станции Харьковского метрополитена.

Справка УНИАН. «Проспект Победы» - будущая 30-я станция Харьковского метрополитена. Она будет расположена на Алексеевской линии метро, сразу за станцией «Алексеевская» и станет конечной остановкой на этой линии. Возле станции расположен Алексеевский рынок, трамвайная линия по проспекту Победы и разворотное троллейбусное кольцо.

Харьковский метрополитен второй по количеству станций и длине линий в Украине. Перевозит за год до 282 млн. пассажиров. Метрополитен введен в эксплуатацию 23 августа 1975 года. Общая длина линий составляет около 35,6 км. В настоящее время харьковское метро насчитывает 29 станций, которые расположены на трех линиях: Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской.