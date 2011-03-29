ВАСУ перенес рассмотрение дела о лишении Бандеры звания Героя

Высший административный суд Украины перенес рассмотрение дела о лишении Степана Бандеры звания Героя Украины, объяснив это болезнью судьи.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Нашей Украины” со ссылкой на юриста партии Вячеслава МАРТЫНЮКА, который представляет в суде сторону Президента Украины (2005-2010) Виктора ЮЩЕНКО.

По словам В.МАРТЫНЮКА, сегодня в суде до начала заседания появилось официальное сообщение, в котором речь шла о том, что рассмотрение дела в отношении С.Бандеры переносится на неопределенный срок из-за болезни судьи ЛЕОНТОВИЧ, которая ведет это дело.

Юрист не исключает, что болезнь судьи – «это лишь повод для того, чтобы перенести рассмотрение дела до момента рассмотрения аналогичного дела в отношении Романа Шухевича».

Он также не исключает, что дело перенесено в связи с тем, что коллегия судей «не хочет брать на себя ответственности за такое решение».

В.МАРТЫНЮК подчеркнул: «Решение двух предыдущих судов в отношении Степана Бандеры является незаконным и необоснованным, принятыми с многочисленными нарушениями норм материального и процессуального права. Кроме того, оно носит политический характер, являющегося доказательством того, что судебная система в последнее время становится все более зависимой от указаний Администрации Президента».

Как известно, сегодня Высший административный суд Украины должен был рассматривать кассационную жалобу по делу о признании противоправным указа тогдашнего Президента В.ЮЩЕНКО о присвоении звания Героя Украины С.Бандере. В.ЮЩЕНКО обратился в ВАСУ с кассационной жалобой, в которой требовал отменить решение суда первой инстанции и апелляционной инстанции, и отказать в иске донецкому адвокату Владимиру ОЛЕНЦЕВИЧУ.

В апреле 2010 года Донецкий окружной административный суд принял решение о признании недействительным Указа «О присвоении Степану Бандере звания Герой Украины».

23 июня 2010 года Донецкий апелляционный административный суд оставил это решение в силе.