МИД заявляет, что из 700 украинцев в Ливии срочно хотят уехать только 35

На сегодняшний день установлена связь с 700 гражданами Украины в Ливии, из которых около 150 выразили желание покинуть территорию этой страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, из этих 150 украинцев 35 граждан обратились с просьбой обеспечить их срочную эвакуацию. Они прибыли в Триполи, были размещены в гостинице за счет Украинского государства, и 30 марта украинское Посольство обеспечит их переезд в Тунис. В частности, арендован автобус, сопровождать который будет автомобиль ливийской полиции. Граждане Украины получат визы в Посольстве Туниса в Триполи или на границе. В Тунисе их встретят украинские дипломаты, которые работают в этой стране, и отправят в Украину.

А.ДИКУСАРОВ также сообщил, что МИД Украины установило связь с 700 гражданами Украины в Ливии, и имеет детальную информацию относительно их местопребывания. Граждане Украины находятся в более чем 40 городах Ливии.

Он также отметил, что большой десантный корабль «Константин Ольшанский», который отбыл в Ливию для эвакуации украинских граждан, сейчас находится в нейтральных водах на расстоянии 100 морских миль от Триполи у берегов Туниса. Сейчас прорабатывается вопрос его безопасного захода в порты Ливии.

Как сказал А.ДИКУСАРОВ, рассматривается несколько вариантов захода в порты, прорабатывается маршрут корабля. Он отметил, что прибытие корабля в порт будет осуществлено тогда, когда будет уверенность в том, что это будет безопасно как для граждан Украины, которые выразили желание вернуться на Родину этим судном, так и для самого судна и экипажа.

Он также заметил, что многие граждане Украины находятся в удаленных от ливийских портов районах. Поэтому прорабатывается вопрос относительно принципиального решения граждан Украины покинуть территорию Ливии и воспользоваться возможностями, которые предоставляет Государство Украина, а также пути и возможности их переезда в Триполи и другие порты.

А.ДИКУСАРОВ обратил внимание на то, что у граждан Украины есть реальная возможность прибыть своевременно в ливийские порты, поскольку о времени прихода судна и месте будет сообщено заранее.