Николай Мельниченко придет на праздник последнего звонка в родную школу

31 мая в 8-30 в г. Василькове в школе № 9 состоится Праздник последнего звонка. По приглашению учителей, учеников и родителей праздник посетит Николай Мельниченко. На школьном празднике будут присутствовать также одноклассники Мельниченко, с которыми он недавно отмечал 25-летие окончания школы. (г. Васильков, ул. Декабристов, 135). Телефон: 8050-516-99-77.

В 10-00 Н.Мельниченко должен прибыть в Генпрокуратуру для продолжения следственных действий