Ющенко настаивает: Цушко должен ответить за большое преступление

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает, что министр внутренних дел Василий ЦУШКО должен нести ответственность за действия в Генеральной прокуратуре Украины. Об этом Президент сказал на пресс-конференции в Украинском доме.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЮЩЕНКО, в Генеральной прокуратуре «было совершено большое преступление. Я сказал бы, впервые в нашей истории Украины силовика пригласили с пистолетом в государственный институт выяснять правовую полемику – это недопустимо”. “Убежден, что это большое преступление», - подчеркнул Президент, добавив, что это поступок, за который должен непосредственно ответить министр внутренних дел и его заместители, которые отдавали или выполняли незаконные распоряжения.

«Общество должно услышать извинения, общество должно исходить из того, что люди, которым доверено оружие, которым дана возможность применения силы, - это люди, которые обдумывают свои шаги в соответствии с действующим законодательством», - сказал В.ЮЩЕНКО. По убеждению Президента, “люди, которые могут размахивать пистолетом в стенах прокуратуры как случайные люди и оказывать давление на правовое урегулирование этого конфликта, - такие люди против политической стабильности в стране».

В.ЮЩЕНКО выразил сожаление по поводу того, что министр внутренних дел поступил подобным образом. «Вы знаете, у нас не было министра внутренних дел, который бы, в любые времена украинской независимости, согласился на такое решение. Даже те министры, которые были близки к таким действиям без письменной директивы, - никто не дерзнул организовать такой шаг», - отметил глава государства.

По мнению Президента, из этой ситуации необходимо идти с уроками, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Как сообщал УНИАН, 25 мая и.о. генерального прокурора Виктор ШЕМЧУК заявил, что Служба безопасности Украины ведет расследование уголовного дела против министра внутренних дел В.ЦУШКО за превышение служебных полномочий.

29 мая первый заместитель министра внутренних дел Михаил КОРНИЕНКО сообщил, что В.ЦУШКО никто не вызывал на допросы в рамках возбужденного уголовного дела. «Министра на допросы никто не вызывал и на собеседование тоже», - сказал М.КОРНИЕНКО, добавив, что В.ЦУШКО (по состоянию на 29 мая) находится на плановой диспансеризации, которую должны проходить все руководители министерства.

30 мая начальник Департамента по связям с общественностью МВД Украины Константин СТОГНИЙ на брифинге сообщил, что В.ЦУШКО находится в госпитале МВД с инфарктом.