Василий Киселёв: где 150 мандатов? Пусть положат Морозу на стол...

Сегодня Партия регионов заявила о готовности политсилы отзывать подпись лидера ПР под совместным заявлением Виктора Ющенко, Виктора Януковича и Александра Мороза. УНИАН обратился за интервью к заместителю главы фракции Партии Регионов Василия Киселёва

Чем вызвано заявление Партии Регионов о возможности срыва договоренностей о проведении досрочных выборов? Когда на встрече первых лиц обсуждается тема, и вроде бы найден компромисс, то потом становится не по себе, когда спустя некоторое время Иван Степанович Плющ в ультимативной форме заявляет, что все указы Президента, включая переподчинение внутренних войск, указы о роспуске парламента (хотя вроде бы найдена формула о якобы сложении полномочий нардепов-оппозиционеров), об освобождении Пискуна, освобождении и назначении судей, - легитимны.

Но разве это всё не обсуждалось на встрече Президента и премьера?

Обсуждалось. И мы надеялись, что общий язык найден. Но когда суды один за другим принимают решения, что прокурор освобожден незаконно, то и ребёнку понятно, что Секретариат идет на конфронтацию. Ведь Президент на это имеет право только по согласованию Верховной Рады.

А что, судьба Пискуна не обсуждалась? Тоже обсуждалась. Но мы были поражены, когда Плющ заявил о легитимности указов Президентов. Если Президент хочет силой привести Шемчука и посадить в кресло Генпрокурора, мы физически не дадим это сделать. Мы, депутаты Регионов, станем там возле Прокуратуры и скажем Президенту: зайди в Верховную Раду, получи согласие и увольняй, если на то есть основания. Если ты этого не сделал, то увольнение незаконно.

Неужели увольнение Пискуна может стать камнем преткновения в реализации таких серьезных политических договоренностей?

Я не думаю, что только это. Президенту не нужно, чтобы работала Верховная Рада, чтобы работал Конституционный суд и суды общей юрисдикции. Он хочет собой подменить всех.

Василий Алексеевич, ну что вы такое говорите? Президент потратил столько времени, чтобы договориться о дате выборов...

Привожу абсолютно свежий факт. Подходит ко мне первый заместитель председателя комитета по вопросам самоуправления и заявляет, что на девять часов был назначен комитет для того, чтобы рассмотреть императивный мандат, внесенный оппозицией. И именно по вине оппозиции комитет не состоялся, потому что от БЮТа было два человека из четырёх, от “Нашей Украины” не было ни одного человека. Они боятся, они сами не хотят слагать полномочий, мы уже это видим.

Вчера мы работали, и они, голосуя за наши законы, признали, что наша работа после указа была плодотворной.

Они поддержали ваши законы, потому что честно выполняли договоренности. В отличие от вас. Почему не голосуются законопроекты, наработанные рабочей группой?

И мы честно выполняли. И мы проголосуем законопроекты рабочей группы. Но где 150 мандатов? Пусть положат Морозу на стол.

Тимошенко говорит, что вы приготовили 120 миллионов долларов, чтоб простимулировать нежелание отдельных оппозиционных депутатов расставаться с мандатами. И тогда понятно...

Какие миллионы? Где они? Это бред сумашедшей. Я сам в очередь стану... Это заявление показывает, что у нее истерика. Она не может собрать мандаты. Давайте посмотрим, в БЮТ есть люди, которые впервые пришли в Верховную Раду. Как и я, кстати, но я четыре раза был в Верховной Раде Крыма, и у меня есть и первый ранг госслужащего, и первая категория, как бывшего председателя Верховной Рады Крыма, и как представителя Президента Украины в Крыму. А многим депутатам в случае добровольной сдачи мандатов не присвоят первый ранг. Потом, они теряют неприкосновенность, и я сразу же достаю папку, в которой документы о том, что Шкиль летел 120 километров в час по Набережной и сбил двух человек. Я буду требовать, чтобы как только он сдаст мандат, его сразу же взяли под стражу. Хватит играться... Так же по Тимошенко, я затрону по ней все вопросы. Эти четыре месяца они не будут знать куда деваться. Увидим, что будет.

В случае, если процесс сложения полномочий и принятия необходимых законов будет завершен, в каком статусе должна работать Верховная Рада к дате выборов - 30 сентября?

Мы являемся народными депутатами до принесения присяги новыми депутатами. Но хочу напомнить, есть серьёзный нюанс... Если те, кто пройдет в парламент, останутся чем-то недовольны, они смогут сделать то же и повторить роспуск.

Считаете ли Вы действительно, что можно так быстро создать реестр избирателей? Не лучше ли было бы потом сделать полную перепись населения? А не клеить данные СБУ и еще каких-то структур. В жертву политинтересу приносится достоверность.

Не следует осложнять эту процедуру. Это можно сделать через две недели, дав соответствующие задания на уровне сельских и городских советов. Другое дело, как их внести в электронную систему? Но средства Кабмин уже выделил. Однако оппозиция боится другого, что реестр избирателей не позволит проголосовать левыми паспортами. Потому сейчас я в партии предложу свои услуги, чтобы сформировать команду в 225 тысяч человек (кстати, будет принята норма, которая позволит голосовать членам комиссий на местах работы). Есть такая норма, что комиссии на досрочные выборы формируются любыми гражданами Украины без привязки к месту проживания. Поэтому мы возьмем людей из Крыма, из Харькова, из Луганска, Запорожья, Одессы и направим в комиссии, а согласно закону, в комиссиях, участковой или окружной может быть пятнадцать членов. В каждой комиссии будет восемь человек от коалиции, семь – от оппозиции. Если мы только увидим, что кто-то пришел проголосовать за себя и за того парня, наши люди просто не подпишут протокол. Кроме того, мы будем требовать, чтобы пограничная служба дала нам данные, кто в 2004 году выехал за пределы Украины и не въехал до сих пор. Таким образом, в реестре будет проставлена точка против тех, кого не должно быть в Украине. Хватит, фальсифицировать выборы сейчас мы не дадим.

Какие самые острые разногласия в оппозиции и коалиции в вопросах досрочных выборов? Мы хотим, чтобы была норма явки выборов 50 плюс 1. Потому что они (имеется в виду оппозиция – авт.) в своих областях будут нас выбивать через суды, а судей Президент назначал в последнее время по сто человек в день. И нас судами просто задолбают. Потому, чтобы этого не было, мы ставим 50 плюс 1. Если норма не будет введена, то мы скажем своим избирателям: на выборы не идем. Пол-Украины не пойдут на выборы. Если вы хотите прозрачных выборов, то согласитесь на наши условия. Они не хотят, чтобы было право пожилых людей голосовать дома... А есть люди, которым семьдесят и больше лет.

Знаем мы, что дает это право, это - удобный рычаг фальсификации.

Вы ошибаетесь, берите, когда везете урну, двух человек: одного из коалиции, один – из оппозиции. Не дайте фальсифицировать, контролируйте. Это можно предупредить. Мы также не хотим, чтобы был электронный сервер.

Почему?

Президент хочет силами СБУ взять сервер.

А вы контролируйте. Это можно предупредить. Наблюдайте. Там будет без нас кому наблюдать, когда нам выдадут электронную страницу и с радостным видом скажут: вот тебе результаты выборов.

Какой вы видите послевыборную коалицию? Иван Степанович Плющ, которым Вы возмущаетесь, не видит повода после выборов не объединиться Регионам и Нашей Украине. Он бы всех объединил: и ужа с ежом. Я не считаю, что мы когда-либо сможем быть в одной коалиции с БЮТ. Я никогда этого не допускаю. Тимошенко – больной человек. Я понимаю, мы все здесь немного больные. Но разве так можно говорить о своих коллегах: то Мороза за триста миллионов купили, то тому миллионы предлагают, то уже опять предлагают сто двадцать миллионов. Когда она лишится статус нардепа, мы ее спросим. Я даже внес законопроект: привлечение за клевету и уголовная ответственность за это. А то она может трепать языком где угодно, и не отвечает уголовному порядку. Вот где вы меня не понимаете, я же не на журналистов наезжаю, хотя мог бы наехать за клевету. Я считаю, что ей будет очень сложно собрать 151 мандат. Потому что ее депутаты поняли, что она может набрать максимум 14,2 процента, она возьмет восемьдесят четыре, ну, восемьдесят шесть человек. И все, кто посчитал, и стоит за чертой, испугались: куда она нас толкает? Наша Украина приведет еще сорок человек. И что дальше? А Тимошенко говорит: Партия Регионов – это клан. Кто? Я – член клана? Я всю жизнь боролся с такими как она. Пусть на свой клан посмотрит, на своих миллиардеров. Хотя я ни одного плохого слова не скажу ни на Порошенко, ни на Жеваго. А она – спекулянтка. Потому что она свои капиталы сколотила на спекуляции газом.

Очень многие почтенные граждане так сделали...

Но зачем при этом одевать рубаху спасительницы?! А у Регионов все будет хорошо, к тому же если мы проведем все реформы... Вы же видите, Янукович справляется нормально, и мы можем повышать социальные выплаты.

Сейчас существуют очень разные мнения о темпах роста ВВП, у Терёхина и Азарова они отличаются кардинально...

Так должно быть. У Азарова данные объективные, потому что он опирается на Госкомстат, а Терёхин - на свои рассуждения. И я не хочу спорить.

Состоятся ли выборы 30 сентября? Я очень на это надеюсь. Нужно, чтобы они состоялись.

Беседовала Лана Самохвалова