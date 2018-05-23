Вехи недели. Украина против Кучмы, Азаров против хамства

Возбуждение уголовного дела против Леонида Кучмы и последующее развитие событий вокруг экс-президента могут стать важнейшими политическими событиями весны. Юлия Тимошенко вырвалась на саммит Европейской народной партии. Николай Азаров призвал однопартийцев перестать хамить согражданам.

Подвешенный Кучма

Смелость Генеральной прокуратуры в последнее время поражает. Одно дело – когда первый заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин в телевизоре исполняет «Мурку» или начинает новый этап расследования дела об отравлении Виктора Ющенко. И совсем другое – возбуждение уголовного дела против Леонида Кучмы. Второму президенту на прошлой неделе пришлось несладко: он не только побывал в Генеральной прокуратуре на допросах и дал подписку о невыезде, но и вынужден был лицезреть ликующего Николая Мельниченко. Бывший майор Управления государственной охраны не скрывал своей радости и раздавал обещания на все стороны с такой активностью, будто в одночасье стал единоличным вершителем человеческих судеб. Жизнь уже в ближайшее время остудит энтузиазм Николая Ивановича. По всей видимости, борьба за очную ставку с Кучмой станет финалом его публичной активности, поскольку Мельниченко свои функции в основном выполнил, а музыку в «деле Гонгадзе» заказывает далеко не бывший президентский охранник.

Украинские политики возбуждением уголовного дела против Кучмы оказались, мягко говоря, ошарашены. Долго молчал и Виктор Янукович. По этой причине и представители Партии регионов оказались неспособными высказать единую позицию, ожидая отмашки с Банковой. Юлия Тимошенко события вокруг Кучмы сравнила с «дымовой шашкой», отвлекающей внимание, и пообещала Януковичу ответственность за все действия на посту президента.

И чем, скажите, в будущем четвертый украинский президент может оказаться лучше второго? Возбуждение уголовного дела против Кучмы доказало, что неприкасаемым является только действующий глава государства. Поэтому новости по делу об отравлении Ющенко вряд ли заставят себя долго ждать.

Заметно напряжен обильно представленный на ставших в одночасье вещественными доказательствами «пленках Мельниченко» Владимир Литвин, ведь события развиваются по неблагоприятному для него сценария. Общее настроение в политической тусовке можно выразить так: мало кто верит, что Кучму привлекут к ответственности, но никто не знает, как дальше будет раскручиваться маховик уголовного дела.

Европейская Тимошенко

Среди версий о причинах возбуждения уголовного дела против Кучмы звучала и такая: власть хочет показать, что перед законом все равны, сгладив заявления Юлии Тимошенко в Брюсселе, на саммите Европейской народной партии. Юлия Владимировна заметно облегчила своим оппонентам задачу, не рассказав еврослушателям ничего нового. Ее попытки использовать сцены из Апокалипсиса для иллюстрации процесса украинской евроинтеграции попытался пресечь комиссар ЕС по вопросам расширения Штефан Фюле. Стремясь в Европе решать внутриполитические задачи, лидер «Батькивщины» невольно демонстрирует свою слабость, ведь аргумент «меня услышали в ЕС» непригоден для дискуссии с Януковичем.

Пожалуй, единственными результатами поездки экс-премьера на саммит ЕНП стало напоминание о себе и ведение светских бесед с ведущими политиками Старого Света. Тех сегодня куда больше интересует развитие ситуации в Ливии, экономические проблемы Евросоюза и последствия землетрясения в Японии, чем судьба украинской демократии. Идея международного расследования коррупции в Украине, предложенная Тимошенко, наверное, хорошо ложится в мировой тренд глобализации, но может плохо отразиться на украинском суверенитете.

Занятой Азаров

Господин Янукович, затемпературивший во время объявления уголовного дела против Кучмы, предоставил возможность политически безликому премьер-министру Азарову выступить с накачкой своих однопартийцев. Вот только непонятно, зачем для проведения «разговора по душам» нужно было в середине недели отрывать 7 тысяч «регионалов» от текущих государственных дел, ведь на собрании присутствовали практически в полном составе Кабинет министров и руководство президентской Администрации. Что-то в подобных мероприятиях есть от тоталитарной эстетики. Николай Янович призвал соратников не хамить гражданам, что выглядит весьма актуальным не только в свете масштабов представленности Партии регионов во власти, но и социально-экономического положения в стране. Подтвердил опереточность своей оппозиционности лидер коммунистов Петр Симоненко, почтив присутствием собрание партии крупного капитала. Спикер Владимир Литвин отметился публичным хныканьем о необходимости для Партии регионов учитывать интересы партнеров. Власть же поступила как в известной басне, накануне заменив выдвиженца Народной партии на посту гендиректора «Укрзализныци» на депутата-«регионала».

На этом фоне обещание Сергея Тигипко уйти в отставку, если до конца весенней парламентской сессии не будет принята пенсионная реформа, выглядит примером гражданского мужества. Правда, за год популярности вице-премьера, играющего роль реформатора при Януковиче, снизилась в четыре раза, поэтому он и ищет ручку катапульты на чиновничьем кресле.

Евгений Магда