Прием в посольстве России: Кучма бодрился, Кравчук рассказывал о Голодоморе

От Украины на приеме были многие известные люди, но властная верхушка мероприятие явно проигнорировала... «Я слышал, что Кучма сам организовал весь этот процесс, чтобы закрыть дело», - сказал Шушкевич...

В пятницу вечером посольство Российской Федерации в Украине устроило многолюдный прием, посвященный 80-летию со дня рождения их первого президента Бориса Ельцина. (Он родился 1 февраля). В Киев пожаловало много гостей, в частности люди, которые представляют еще ту, демократическую, ельцинскую Россию, – жена Бориса Николаевича Наина Иосифовна, дочь – Татьяна Юмашева, оппозиционный политик-экономист Виктор Шейнис, соратник Ельцина Геннадий Бурбулис. От Украины на приеме были многие известные люди, среди них – Леонид Кравчук, бывшие премьер-министры Витольд Фокин и Валерий Пустовойтенко, Борис Патон, Григорий Суркис, - а вот нынешняя властная верхушка мероприятие явно проигнорировала. Не были здесь замечены и более мелкие фигуры, взвалившие на свои плечи бремя защитников российскости в Украине, – Табачника, Колесниченко... Мелькал только, кажется, кто-то из так называемого «Института СНГ».

Мероприятие, прошедшее в правительственном доме приемов на Грушевского, 22, было несколько необычным. С одной стороны, оно выглядело едва ли не сборищем российских диссидентов (сама ельцинская тема настраивает на такое восприятие). С другой – все так подносилось, как будто главный и самый почетный гость вечеринки – Леонид Кучма, который сегодня уже совсем не тот Кучма, каковым он был еще неделю назад. Если не знать, что вечер планировался заранее, то можно было подумать, что организовали его специально для Кучмы, чтобы продемонстрировать его общественно-статусный вес.

Пока пресса и вип-гости ждали Кучму, мы пообщались со Станиславом Шушкевичем – бывшим лидером Беларуси, который в декабре 1991 года вместе с Кравчуком и Ельциным подписал Беловежское соглашение о прекращении действия Союзного договора.

Шушкевич был очень осторожен и никаких оценок политической ситуации на постсоветском пространстве давать не желал.

- Вы же не в Беларуси, Станислав Станиславович, у нас пока еще за кривое слово в сторону власти погромов не устраивают, - грубо пошутил я.

- Все ровно не хочу ничего комментировать. Мне нравился один политик у вас, но не скажу кто.

- И кто же?

- Ющенко. Это человек с действительно украинским менталитетом, украиноязычный и, знаете, очень искренний. Я всегда с ним охотно общался, и еще хотел бы...

- А что вы думаете по поводу дела против Кучмы? Как это воспринимается на расстоянии?

- Я такое слышал, что Кучма сам организовал весь этот процесс, чтобы поставить точку и закрыть дело. Мне кажется, так оно и есть.

Странно, опытный политик, а такой наивный...

«Организатор собственного дела» приехал на прием с женой Людмилой, дочерью Еленой и зятем Виктором Пинчуком. Вся экс-президентская семья бодрилась перед камерами, Пинчук подмигивал журналистам, Елена с пани Людмилой сияли улыбками. Но Кучма выглядел напряженно. Бледный, уставший и какой-то явно беспокойный. Так не выглядят, когда организуют дела для оправдания себя.

Гости долго, временами довольно скучно, рассказывали в микрофон о фигуре первого президента молодого Российского государства. В роли конферансье выступал бывший министр культуры России (путинской) Михаил Швыдкой.

Посол РФ в Украине Михаил Зурабов очень тепло вспоминал о Ельцине, несмотря на то, что он, выражаясь лексикой нынешней России, «развалил великую страну». И подчеркнуто уважительно говорил о почти уже опальном Кучме. С Кучмы посол и начал свое приветственное слово:

- Мне очень запомнились слова Леонида Данииловича Кучмы, которые он произнес во время празднования 80-летия Бориса Николаевича Ельцина в Москве: «Ельцин вошел в историю независимой Украины как ее друг и гарант»...

Первого президента РФ Зурабов сравнил с монархом – Александром ІІ. Оба, мол, пытались освободить народ...

Наина Ельцина в который раз показала, что первая леди может быть мудрой и красноречивой. Говорила просто и легко – почти как телеведущая. Подчеркнула, что как подружились они с семьей Кучмы, так эта дружба продолжается и до сих пор. Беловежское соглашение, отметила она, было неизбежностью. А политики до сих пор не могут понять сути того, что произошло.

Леонид Кравчук назвал события декабря 1991 года мирным государственным переворотом, который спас народы бывшего СССР от войны. Леонид Макарович разговорился...

Хорошо, что мы все красиво говорим о Киевской Руси (как о якобы «общей колыбели трех братских народов». – Авт.), но люди помнят недавнее. Кравчук вспомнил о 4 миллионах жертв Голодомора, устроенного сталинским режимом. О том, что Украина многоконфессиональная страна, где, кроме православных, есть греко-католическая церковь, которую преследовали во времена СССР.

- Недопустимо, чтобы президент России публично поучал президента Украины, а такое было, - сказал Кравчук, не уточнив, правда, каких именно президентов имеет в виду. - Я многократно бывал в России, но никогда не слышал, чтобы русский народ имел какие-то претензии к украинцам. Так почему у власти есть эти претензии?

Его слова явно адресовались как российской власти, так и нынешней верхушке в Украине.

Станислав Шушкевич поделился своим виденьем событий двадцатилетней давности.

- Кебич (тогдашний премьер-министр Беларуси) сказал мне, Ельцин, мол, к тебе хорошо относится, поэтому сделай все, чтобы затянуть его к нам. Приближается зима, у нас перед Россией – долги, нужно что-то решать. Ельцин любил охоту, поэтому я его пригласил (в Беловежскую пущу) – тот согласился. Только сказал: если и Горбачева пригласишь, то с ним и оставайся, я не приеду...

Когда Шушкевич, Ельцин и Кравчук, договорились встретиться в Беларуси, то, по словам Станислава Станиславовича, пригласили туда и президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Но тот не приехал.

- Через десять лет я узнал, что Назарбаев и не мог прилететь к нам в Беларусь, потому что Горбачев предложил ему должность председателя Верховного Совета обновленного Союза (идею которого Горбачев вынашивал. – Авт.).

Геннадий Бурбулис продемонстрировал, что здоровые взгляды на новейшую историю в России все же есть (хоть и в большом дефиците). Ельцина он назвал великим продуктом империи. Но «сострадание и верование помогли ему подавить в себе имперскость». Верование – не в религиозном смысле. Ельцин верил в свободного человека, в свободу... Беловежский консенсус, по мнению Бурбулиса, до сих пор не осмыслен. А идеи Ельцина в России, мягко говоря, дискредитированы. Борис Николаевич часто употреблял слово «понимаешь». Так вот в настоящее время России необходимо понимание Ельцина...

Леонид Кучма пытался шутить.

- Кто развалил СССР? - спросил он. - Шушкевич, который пригласил Ельцина в Беловежскую пущу...

Еще шутка: сегодня можно ехать в Донецк и там говорить о конфедерации республик. Во Львове этого уже не воспримут...

Россия на постсоветском пространстве, многозначительно сказал Кучма, показала пример преемственности власти. А не так, что вот, я, мол, пришел, а все, что было до меня, - то плохо... Еще Кучма сказал, что у Ельцина никогда и в мыслях не было, что Украина – не независимое государство.

А почему Запад любит Россию? Все просто: нужно посмотреть не на географическую, а на геологическую карту. Там все есть. Прозвучала и любимая фраза Кучмы – со времен его премьерства: на Западе нас никто не ждет...

В конце Швыдкой опроверг расхожее мнение о том, что россиянам не хватает самоиронии. Он рассказал анекдот времен советской оккупации Чехии. В чешской школе детей спрашивают: кто такие для нас россияне – братья или друзья? Конечно, братья, ответили школьники, потому что друзей – выбирают.

Владимир Ильченко

Фото Александра Синицы, УНИАН