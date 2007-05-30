Верховную Раду ”заминировал” человек с западно-украинским акцентом

Информация о минировании Верховной Рады не подтвердилась. Машина взрывотехнической лаборатории уехала от здания парламента. Доступ к зданию по улице Грушевского 5 вновь открыт.

Во время непродолжительной эвакуации, когда охрана парламента просила всех, кто находился в здании, покинуть помещение народные депутаты отказались покидать сессионный зал, и остались на своих местах.

В то же время столичная милиция проверяет анонимную информацию о заминировании здания Верховной Рады Украины.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУ МВД Украины, сегодня в 12.50 по линии «02» от неизвестного поступило сообщение о заминировании здания парламента. К месту происшествия выехали криминалистическо-экспертные службы, взрывотехники, кинологическая служба.

В ЦОС также отметили, что человек, который звонил по телефону, говорил с западно-украинским акцентом.

Как сообщал УНИАН, охрана ВР попросила журналистов, работников аппарата, то есть всех, кто находился в помещении ВР на Грушевского, 5, покинуть здание.