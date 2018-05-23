Протестующие обещают власти «Щит свободы» - им отвечают протоколами (фоторепортаж)

Автомобили участников Всеукраинского марша протеста с трудом пробрались через киевские пробки… Гаишники ожидали на Европейской площади столицы, чтобы обвинить в создании «осложнений в дорожном движении»…Следующая акция будет называться «Щит свободы»...

В пятницу 25 марта в Киеве произошло уникальное событие – на Европейской площади встретились две колонны участников Всеукраинского автомобильного марша протеста, который стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины - из Львова и Луганска. В Киеве на Европейской площади они провели общий митинг-протест под лозунгом: «Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!».

А за несколько часов до этого, ранним утром в городе Белая Церковь Киевской области к Западной колонне Всеукраинского автомобильного марша протеста, присоединилось несколько десятков автомобилей активистов Киевской области.

Как и обещала, к Западной колонне автопробега в Белой Церкви присоединилась Наталия Королевская, сопредседатель Совета предпринимателей Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по промышленной, регуляторной политике и предпринимательству. Цель – обеспечить беспрепятственный въезд и прохождение автоколонны по Киеву.

Как известно, принятие разработанного Советом предпринимателей закона О едином налоге, было одним из требований АвтоМайдана.

Участники марша ожидали сопротивления со стороны властей, ведь в Днепропетровске по решению Окружного административного суда автомобильный марш запретили, вынудив участников акции по отдельности пробираться на митинг протеста предпринимателей против действий правительства Николая Азарова, который проходил в центре города.

После короткого общения с участниками автопробега и уточнения маршрута передвижения колонн, Наталия Королевская села за руль автомобиля.

С трудом пробиваясь сквозь пробки, в Киев почти одновременно въехали две колонны автомобилей Всеукраинского марша протеста. Сигналя и размахивая флагами, участники АвтоМайдана сделали несколько кругов почета по центру столицы и высадили своих пассажиров на Европейской площади, где их уже встречали люди.

После того, как более 500 участников Всеукраинского автомобильного марша протеста из всех городов Украины собрались перед “Украинским домом”, начался митинг, на котором люди высказывали все, что у них накипело за последние месяцы.

Наталия Королевская обнародовала требования людей к власти. В частности прозвучало: остановить экономические репрессии и тотальное издевательство контролирующих органов над всей экономикой Украины, пересмотреть антинародные реформы – пенсионную, трудовую и жилищную, которые делают людей нищими. «И третье наше требование – принять «Народную реформу», которую мы подготовили. Речь идет о пакете законопроектов, обсуждение которых с участием более 200 общественных организаций Украины мы провели по всей стране».

По мнению народного депутата, сегодняшний АвтоМайдан – это уже второй сигнал для власти. «Первый звонок прозвучал осенью прошлого года на Майдане Независимости. Тогда нам пообещали учесть интересы людей. Но в ответ люди получили экономические репрессии, уничтожение малого бизнеса, рост доходов самых богатых и обнищание большинства населения Украины. Главное требование Майдана – «проведение народных реформ» - не выполнено. На этой Всеукраинской акции мы еще раз выдвигаем власти наши требования. И если людей не услышат и в этот раз – мы выстроим большой автомобильный Щит свободы - от Львова до Луганска», - заявила Наталия Королевская.

P.S. В то время как митинг на Европейской площади столицы пытался докричаться до власти, сотрудники ГАИ составляли протоколы в отношении шестерых участников протестного автопробега предпринимателей за нарушение правил парковки. В Главном управлении МВД Украины прессе сообщили, что эти админпротоколы будут направлены в суд «для принятия решения согласно действующему законодательству». По мнению ГАИ, допущенные участниками акции нарушения «привели к осложнениям в дорожном движении»…

Антон Свирченко