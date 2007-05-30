Верховную Раду эвакуируют из-за сообщения о заминировании

В Верховной Раде проводится эвакуация в связи с сообщением о заминировании.

Как передает корреспондент УНИАН, охрана ВР попросила журналистов, работников аппарата, то есть всех, кто находится в помещении ВР на Грушевского, 5, покинуть здание.

Как сообщил в интервью журналистам народный депутат Украины Юрий БОЛДЫРЕВ, кто-то позвонил и сказал, что помещение парламента заминировано. Он сообщил, что в настоящее время в парламент прибыла лаборатория, которая будет брать пробы воздуха.

Возле ВР стоит автомобиль главного управления МВД “Взрыво-техническая лаборатория”.