Юлия Тимошенко: Хочу поблагодарить власть за мою реабилитацию

После жесткой критики, которую вызывало в Европе решение Генеральной прокуратуры Украины не пускать главного оппозиционера - Юлию Тимошенко - в Брюссель в конце января, власть сменила “гнев на милость” и позволила лидеру “Батькивщины” побывать на саммите Европейской народной партии, к семье которой принадлежит и «Батькивщина”. Тимошенко использовала свой визит максимально эффективно: кроме саммита ей удалось провести ряд важных встреч, в том числе, с комиссаром ЕС по вопросам расширения и Европейской политики добрососедства Стефаном Фюле, Президентом Европейского Совета Херманом Ван Ромпоем и Президентом Европарламента Ежи Бузеком. Перед отлетом в Киев экс-премьер-министр поделилась своими впечатлениями с проектом “УНИАН - Новости ЕС”.

Ю.Т.: У меня несколько впечатлений. Первое. Если сразу после президентских выборов европейское сообщество дало новой власти шанс проявить реальное желание и способность проводить реформы, реальное желание и способность продолжать воплощать в жизнь европейские перспективы Украине, работать честно, некоррупционно, учитывая европейские ценности, верховенство право, свободу и справедливость по отношению к людям. И первые полгода этот шанс, который мировое демократическое сообщество дало новой власти, сохранялся, то сейчас “розовые очки” сняты, и украинскую власть видят такой, как она есть: в политическом “неглиже”, препарируемую уже с тем опытом, который имеют и от общения с украинской властью, и наблюдая за тем, что она делает. Сегодня нет иллюзий, иллюзии кончились.

Второй вывод, который я сделала, - европейские лидеры всеми своими силами и возможностями поддерживают Украину, не отождествляя ее с украинской властью, поддерживают гражданское общество, поддерживают политическую оппозицию в Украине, и возлагают на гражданское общество и оппозицию достаточно весомые надежды на нормализацию ситуации в Украине и на возвращение к естественному для Украины пути развития.

В-третьих, я вижу сегодня искреннее стремление со стороны европейских лидеров довести до логического завершения и подписать до конца года соглашение об ассоциации, включая зону свободной торговли, но понимая, что любое экономическое сотрудничество и интеграция базируется исключительно на фундаменте соблюдения подлинных европейских ценностей: верховенство право, свобода человека, честные выборы, Конституция, утверждающая демократические права и, безусловно, справедливость в социальной системе и экономическая открытость. То есть у меня создалось впечатление, что без возвращения Украины к базовым ценностям Европейское экономическое сотрудничество с Украиной не имеет перспектив.

УНИАН: Означает ли это, что подписание соглашения может быть отложено из-за проблем в области демократии в Украине?

Ю.Т.: Нет, и я хочу подчеркнуть: все понимают, что украинская власть выполняет свое “домашнее задание” плохо, потому что по оценкам независимых экспертных структур, из семидесяти пунктов Повестки дня ассоциации Украина-ЕС за год выполнено лишь семь.

УНИАН: А вот Министерство иностранных дел Украины вчера заявило, что невозможно давать такое количественное измерение выполнения Повестки дня ассоциации...

Ю.Т.: Ну это же не оппозиция измеряет. Измеряют независимые наблюдатели, оценивающие эту ситуацию, в том числе и для лидеров Европейского Союза. Поэтому сегодня видно, что “домашнее задание” Украиной провалено. Но сегодня европейские лидеры хотят опираться не только на властные структуры, а еще и на гражданское общество и оппозицию, и нас пригласили к такой работе, чтобы не сорвать подписание соглашения. Ведь соглашение станет для Украины определенным историческим этапом, прохождение которого сделает невозможным возврат обратно в прошлое по многим параметрам. И именно поэтому я, как лидер оппозиционной партии, получила приглашение от комиссара ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Стефана Фюле подключиться к такой работе, способствовать ей. Мы имеем свое собственное убеждение, что как бы ни плоха была эта власть, и как бы мы ни оценивали ее деятельность, нам нужно обязательно довести до конца подписание в этом году соглашения об ассоциации.

УНИАН: Каким конкретно может быть ваше участие в такой работе?

Ю.Т.: Мы можем предложить свои концепции правильной перестройки институтов демократической страны, и мы готовы это сделать в системе правосудия, в системе налогообложения, в проведении пенсионной реформы, видение которой у нас полностью сформировано, и наработаны законопроекты. Мы готовы предложить совершенствование антикоррупционного законодательства, ведь у нас есть три законопроекта, которые мы отработали вместе с международными структурами, в частности, с GRECO. Мы готовы также предложить проект закона о выборах в парламент на пропорциональной основе с открытыми списками. И мы также готовы все правильные инициативы и адекватные законы поддерживать в парламенте.

УНИАН: Но будут ли эти ваши предложения восприняты властью, ведь в последнее время фактически ни один законопроект оппозиции не находит поддержки в парламенте, да и силы вашей фракции, скажем так, постоянно уменьшаются?

Ю.Т.: Я скажу так, что сила фракции не может становиться большей или меньшей, потому что мы в меньшинстве. Плюс один хороший человек или минус один изменник - ничего в принципе не меняет в расстановке сил в парламенте. Но при этом сейчас наблюдается одна довольно приятная для нас тенденция: учитывая интеллектуальный голод, присущий этой властной команде, они берут наши законопроекты, немного их меняют стилистически, и потом вносят от себя. Нас такой вариант тоже устраивает.

УНИАН: И можете привести такие примеры?

Ю.Т.: Да, безусловно. Сейчас, например, антикоррупционные законы. Они взяли наши законопроекты, большую часть из них они вложили в свой вариант, а то, что представляет угрозу для их собственных теневых состояний, они пока вычеркнули. Будем стараться, чтобы в дальнейшем они все-таки без купюр брали наши законопроекты.

Еще один пример - сейчас мы с малым бизнесом отработали достаточно сильный законопроект об упрощенной системе налогообложения, и мы его предложили сегодня и бизнесу, и парламенту, и власти, и мы видим, что уже правительство Азарова, как “троечники” уже переписывают этот законопроект...

УНИАН: С ошибками?

Ю.Т.: С ошибками, да (улыбается), но переписывают “прилежно”, и мы надеемся, что все-таки под давлением малых и средних предпринимателей, под давлением оппозиции, они все-таки хоть и перепишут, хоть и от себя внесут, но все-таки примут упрощенную систему налогообложения. Таких примеров много, я не буду перечислять все, но начинают массово переписывать наши законопроекты, и делать своими. Нас такой путь тоже устраивает, хотелось бы только, чтобы они в целом их брали, без купюр.

УНИАН: Юлия Владимировна, правильно ли я понимаю, что на сегодня, по вашему мнению, европейские политики готовы содействовать развитию демократии в Украине, скорее, путем сотрудничества, чем путем каких-либо возможных санкций или действий против нынешней власти?

Ю.Т.: Я думаю, что в любой работе есть этапность. Сегодня европейское сообщество уже сняло “розовые очки” по отношению к этой власти. Во-вторых, вы знаете, что принят целый ряд сильных резолюций Европейского парламента, Парламентской Ассамблеи Советы Европы, осуждающих сворачивание демократии, отход от свобод, и в частности, свободы слова. Можно прибавить к этому и вчерашнее заявление по итогам саммита Европейской народной партии (ЕНП), которое огласил ее Президент Вильфред Мартенс, и в котором очень жестко сказано о том, что страна движется в обратном направлении от демократии, от свободы, от модернизации, и что ЕНП требует оставить последнюю баррикаду демократии - честные выборы в парламент. В этом заявлении есть прямое обращение к Януковичу. Я думаю, что, это уже второй этап после снятия “розовых очков” - четкая, адекватная, публичная позиция институтов Европейского Союза, в том числе и партийных объединений

Третий этап - это четкие механизмы возвращения к демократическим принципам, которые будут заложены в документах, которые будут подписываться между Европой и Украиной, в том числе, в соглашении об ассоциации. Но если все это не сработает, то, безусловно, я думаю, что наступит следующий этап, так, как и по другим странам, где уже на демократии поставлен крест, будут применяться, убеждена, и более императивные методы.

УНИАН: Кстати, довольно часто создается впечатление, что представители украинской власти замечают в таких заявлениях и резолюциях только какие-то приятные для себя вещи и совсем не обращают внимание на критику, даже, если критических высказываний больше, чем приятных...

Ю.Т.: Да, власть не говорит этого. Но, знаете, если мы говорим об императивных инструментах, то я хотела бы сказать, что публично заявила о том, что Украина нуждается в международном расследовании громких коррупционных скандалов. Я считаю, что уже пришло время делать это публично и на международном уровне. Речь идет по меньшей мере о трех коррупционных скандалах.

Первый - это «РосУкрЭнерго», где деньги Международного валютного фонда бесстыже перекачиваются на теневые счета, при чем объем таких денег, по прогнозам, может составить до 4 млрд. долларов. Сегодня уже около 1 млрд. долларов “перекачано” из казны МВФ на теневые счета «РосУкрЭнерго», господина Фирташа, господина Януковича, я убеждена в этом. Здесь нужно также честно говорить, что все, что забрали у Украины, у людей в качестве повышения тарифов на газ, тепло, горячую воду - все это переложили в карманы «РосУкрЭнерго».

Второй коррупционный скандал - это беспрецедентная по своему хамству теневая приватизация Укртелекома, когда объект продан, - если можно так вообще говорить «продан», скорее украден - за бесценок. Я оцениваю, что его забрали приблизительно в 5 раз дешевле, чем он реально стоит. При этом значительное количество предприятий, которые могли бы профессионально поднимать “Укртелеком”, такие как “Deutsche telecom”, “Telenor”, не были допущены к реальному участию в этих приватизационных процессах. Это значит, что Украина недополучила, минимум, по тем оценкам, какие мы имеем, приблизительно 40 млрд. грн. И сегодня есть журналистские расследования, которые свидетельствуют, что эта приватизация сделана в интересах семьи Януковича, при этом через оффшорную структуру на Кипре, которая создана именно для приватизации этого объекта. И сейчас, не кроясь, говорят о том, что они не будут поднимать и возрождать Укретелеком, а просто перепродадут, забрав доходы из бюджета Украины и переведя в свой частный карман. А что такое 40 млрд. гривен для Украины? Это недоплаченные пенсии, недоплаченные зарплаты, недостроенная инфраструктура, это заваленная полностью вся социальная программа Украины.

И третий громкий коррупционный скандал, происходящий в Украине, - это вдвое завышенная стоимость строительства всех объектов к Евро-2012. Приведу лишь один пример. Наше правительство строило стадион НСК «Олимпийский» за 2,1 млрд. гривен, последний раз Янукович публично сказал, что ему для этого нужно 5 млрд. Я хотела бы, чтобы Янукович унял свои аппетиты и хотя бы не миллиардами в свой собственный карман переводил государственные средства.

Вот по этим трем громким коррупционным скандалам я сделала публичное заявление о необходимости международного расследования. Потому что эта коррупция касается налогоплательщика каждой европейской страны, которая является донором МВФ. И когда МВФ переводит деньги в Украину, он должен понимать, что деньги идут в большую черную коррупционную дыру.

УНИАН: Вы предложили провести такое расследование саммиту Европейской народной партии?

Ю.Т.: Я сказала об этом европейским средствам массовой информации и на встрече с лидерами европейских стран.

УНИАН: Юлия Владимировна, очевидно, что нельзя обойти тему возбуждения уголовного дела против Леонида Кучмы. Как бы вы оценили такие действия прокуратуры?

Ю.Т.: Все, что делается сегодня против Кучмы и по делу об убийстве Георгия Гонгадзе ничего общего с честным правосудием и справедливостью не имеет. Потому что никто не ставит целью сейчас найти справедливость по этому делу и наказать виновных. Я убеждена, что никто наказан не будет из настоящих заказчиков. А то, что делается, - это в сущности большая дымовая шашка, которую взорвали, чтобы прикрыть, во-первых, полный крах новой власти в экономической и социальной сферах, чтобы прикрыть мегакоррупцию, царящую сегодня в Украине, чтобы легализовать политические репрессии и отвлечь внимание. Но я бы на месте Януковича не была бы настолько наивной. Этого информационного повода о расправе над “шкурой” экс-президента хватит на несколько недель, а проблемы у Януковича только начинаются. Ему может просто не хватить «шкур» экс-президентов, чтобы покрыть все свои провалы, и все свои коррупционные действия. Мне кажется, что вся его нынешняя политика, а точнее отсутствие политики, или даже больше - клептомания, введенная в ранг государственной политики, она уже в сущности стала началом его пути на выход из политики. Это - начало его конца. И ему уже ничего не поможет. Это лишь вопрос времени, и довольно короткого. Я убеждена, что он уйдет из политики далеко не в небытие, поскольку за все, что он сделал в Украине за свой короткий год правления, за все это нужно будет отвечать.

Я могу сказать, что мне больно, что так расправляются с государственной собственностью, с государственными финансами. Мне больно, что так унижают и обманывают людей. Но в ближайшее время, когда мы уберем Януковича от власти, я заставлю их все вернуть так, как я заставила их вернуть “Криворожсталь”. И они каждую копейку, которую забирают сегодня у государства, вернут с пенями и штрафами.

УНИАН: Интересно, что Партия регионов, отслеживая ваш визит в Брюссель, активно пытается оценить его стоимость. Так, депутат Леонид Кожара уже подсчитал сколько стоил чартерный самолет. А мне, например, с телефона пресс-секретаря одного из украинских вице-премьеров, поступило смс-сообщение с вопросом, в какой гостинице Вы остановились в Брюсселе. Чем вы можете объяснить такой интерес к Вам и Вашим расходам со стороны правящей партии?

Ю.Т.: Знаете, я думаю, что год поиска компромата на меня завершился полным провалом и моей полной реабилитацией. Потому что, когда вся сыскная система год ищет компромат на премьер-министра, перебирает каждый документ, который я подписала, каждую копейку, которую я заплатила из бюджета, каждое распоряжение, - и ничего не находит, то мне кажется, что это равнозначно благодарности за мою работу на протяжении двух лет. Потому что любого Президента, или любого премьера, проверь его как меня, можно было бы сажать пожизненно. А у меня они ничего не могут найти, кроме стоимости чартера и гостиницы, которые они сейчас ищут с собаками. Поэтому благодарю их за то, что они провели такую масштабную операцию по моей реабилитации. И поэтому теперь, когда говорят, что все политики в Украине одинаково коррумпированы, то уже не имеют в виду меня, как человека, работавшего во власти.

Беседовал Сергей Воропаев