Фракция БЮТ покинула зал заседаний Верховной Рады

Фракция БЮТ ушла из зала заседаний Верховной Рады и не будет принимать участия в пленарном заседании, пока не будет согласована повестка дня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил член фракции БЮТ Анатолий СЕМИНОГА, объясняя причины, почему депутаты от БЮТ и «Нашей Украины» отказались от участия в пленарном заседании парламента.

Он подчеркнул, что сейчас проходят консультации у Президента Украины, потому до сих пор не сформирована повестка дня заседания ВР и вопросы, которые должны рассматриваться сегодня. «Будем надеяться, что до 16.00 будет сформирована повестка дня», - сказал А.СЕМИНОГА.

При этом он не смог сказать, хватит ли парламенту сегодняшнего дня для того, чтобы принять необходимый пакет документов для проведения досрочных выборов. «Если рассмотрение будет затягиваться, то придется еще один день брать», - сказал А.СЕМИНОГА.