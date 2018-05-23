Хара делегатам съезда: Вы попросите у меня что-то, а я вам скручу дулю в кармане

В Киеве прошел VI съезд Федерации профсоюзов Украины. Федерация профсоюзов Украины – это организация, которая позиционирует себя как самый важный профсоюз страны. Официально он насчитывает наибольшее количество членов, наследовал всю советскую профсоюзную собственность, декларирует свою связь с властью, а его руководитель Василий Хара является членом правящей коалиции. В последнее время ФПУ прославилась тем, что, реагируя на инициативы власти об увеличении пенсионного возраста, пикетировала не правительство, а офис МВФ. (Логика профсоюзов такая: мол, «злобный» МВФ под страхом невыдачи кредита посоветовал честному Кабмину заняться реформированием и увеличением пенсионного возраста). Еще Василий Хара выступал за отмену упрощенной системы налогообложения – это типа позволит не поднимать пенсионный возраст. Потом, правда, последовало его позднее раскаяние. Или, например он стал соавтором проекта Трудового кодекса, который осудили все независимые профсоюзы, считая его грабительским для простого народа и заявляя, что он фактически утверждает 60-часовую рабочую неделю.

Ходят слухи об элитной недвижимости ВасилияХары на Лазурном берегу и в Анталии. Впрочем, документов, подтверждающих наличие этих особняков, опубликовано не было, только фотографии.

Возвращаясь к съезду. На фоне тесной дружбы и стратегического партнерства Хары и власти шестой съезд Федерации профсоюзов обещал быть прогнозируемым. Впрочем, перед самым съездом появились неожиданные новости. На должность главы профсоюза возникло два новых претендента: Валентина Семенюк-Самсоненко и Александр Яцунь – глава столичной организации профсюзов, организовавший те самые митинги учителей под Кабмином, которые увенчались успехом.

В первый день открытия съезда прошли пикеты региональных организаций ФПУ, призывающих не голосовать за Хару. Но, увы, оба кандидата отпали.

Василий Хара снова водрузился на место главы ФПУ, а на второй день съезд почтил своим присутствием сам премьер-министр Николай Азаров.

Второй день съезда показался особенно интересным.

ПРЕМЬЕРСКИЕ ЦВЕТЫ ДЛЯ ХАРЫ И ГРАМОТЫ ДЛЯ АКТИВИСТОВ

Азаров пришел на съезд не с пустыми руками, принес цветы для главы ФПУ. От себя и президента поздравил с переизбранием Хару. А потом сделал интереснейшую лекцию на тему, какой колоссальный рывок сделала Украина в период его, Азарова, руководства Кабинетом. Он уже второй раз повторил мысль, что этот рывок сопоставим с тем, что сделала послевоенная Германия. Сказал, что в стране ожило строительство, налаживаются дела, что строительство поднимет экономику, и заверил, что он открыт для диалога с профсоюзами.

– Я первый премьер, у которого есть прямой телефон с профсоюзами. Я открыт для диалога.

Дальше господина премьера снова повело в тему масштаба преобразований. Он напомнил, что все наши мощности построены в 80-х, а энергетические – в 60-х годах. И что нужна модернизация. Иногда премьер обращался к залу.

– Прежняя власть вас кормила сказками. Вы готовы опять слушать сказки? Мы похожи с Януковичем на популистов? Мы в Украине обязательно будем добывать нефть и газ. Но нужно пять-шесть лет, чтобы найти инвестиции под это. Нужно стимулировать производства и вкладывать в развитие, но ведь 70% предприятий приватизированы. Как их стимулировать?

Премьер снова пожаловался на плохие газовые контракты, на киотские деньги, которые ему якобы пришлось возвращать на счета. А потом снова вернулся к теме труда и капитала:

– Я отвлекся, мне тут совсем другое для выступления написали. Вы как профсоюзы требуйте от собственников повышения фонда оплаты труда, давайте вместе давить на бизнес. В чем суть пенсионной системы? (Далее последовала короткая лекция на тему что такое реформа, а потом призыв к людям отдавать деньги в накопительные фонды, сказал, что не будет у нас Лени Топоркова или Лени Голубкова). Куда хотите, туда и вложим ваши деньги. Хотите в макароны? Хотите в атомные реакторы или нефтегазовую добычу? И боритесь. Я, например, с удивлением узнал, что есть задолженности по зарплате. И я всегда говорю руководителям предприятий: если не справляетесь с предприятиями, то берите шинель, идите домой. То же самое министрам, не знаете, что в отрасли происходит, – уходите.

А после выступления премьер стал выдавать грамоты особо активным членам профсоюза. Хара кланялся, рассыпался в благодарностях Азарову за то, что тот пришел будучи не совсем здоровым и отработал мероприятие. В общем – совет да любовь.

СКОЛЬКО ТАМ ТОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ОСТАЛОСЬ?

В последовавший за этим перерыв я решила подойти к делегатам съезда. Все-таки это какие-никакие руководители городских, областных профкомов и первичных организаций. Я была убеждена, что среди них есть люди неглупые и порядочные. Народу раздавали паек, что-то вроде самолетной еды, шашлычок, маленькая шоколадка, дешевенький сок, булочка. Они, присев то тут, то там ели.

Наверху, на третьем этаже, шныряли официанты, готовили столы к фуршету. То, что было в вазах и на подносах для будущего фуршета, выглядело куда более аппетитно.

Но меня волновал главный вопрос, который я задавала уже отобедавшим делегатам.

– Профсоюзы в разговоре с властью должны вырывать кусок мяса и приносить его своей отрасли, своему предприятию или коллективу. А вы сидели и послушно слушали монолог власти. Вы с чем поедете к своим людям?

Люди, согласившиеся общаться, покорно промолчали на этот вопрос.

Тогда я задала еще один вопрос.

– Скажите, вы руководители профсоюза. Вам не стыдно пикеты выставлять против МВФ, а не против правительства? Вам не стыдно, что ваш руководитель сидит в парламентской коалиции и является соратником власти?

Василий Дудка, глава профсоюза работников ЖКХ города Севастополь: – Да, пикетировать МВФ было несолидно. Да и участие нашего руководства во власти вызывает вопросы. Но мы подумали, что в этом есть обратная сторона. Его участие в коалиции – это возможность более тесной связи с нами.

– А как вы относитесь к информации о заграничных домах и виллах господина Хары?

– Я думаю, что это черный пиар перед съездом.

– Я скажу вам честно, – ответила женщина, отказавшаяся назвать свое имя. – Наверху в ФПУ много политики, а в первичках настоящая жизнь. Мы помогаем людям. Мы устраиваем толоки, если нашим людям нужны деньги, мы помогаем хоронить наших сотрудников и стараемся отстоять свои права. Не судите нас всех одинаково. Еда, к слову, тут несвежая. Булка черствая, а мясо явно пахнет, – отодвинула она от себя паек.

– Но мы же вывели наших учителей на улицу, мы добились возвращения надбавки. Потребительские настроения вечны, – начал было рассуждать Валерий Чепурченко, глава горкома профсоюза учителей из Белой Церкви.

– А вчера вы «прокатили», не избрали человека, который инициировал эту акцию и которому учителя и обязаны успехом, – возразила я. (Кандидаты на место Хары Валентина Семенюк-Самсоненко и Александр Яцунь, руководитель столичной организации профсюзов работников сферы образования, который организовал акцию учителей возле Кабмина, не получили одобрения съезда).

– Это медики его зарубили, – объяснила мне женщина, которая пожаловалась на несвежую еду. – Они посчитали, что и учителя и медики как бюджетники должны были идти одним фронтом. Учителя работают со здоровыми людьми, а медики с больными. Надо было выставлять единые требования.

А я подумала, что разобщенность профсюзов – это такая же беда, как разобщенность оппозиции. Утопить конкурента Хары только потому, что он добился успеха для учителей, не подумал о врачах? Это ж надо…

– Вы такие вопросы задаете, – стал рассуждать Александр Волочай, сотрудник аэропорта Симферополя, член профсоюза. – А на моем предприятии все хорошо, все выполняется.

– А в санатории у вас ездят блатные или люди рабочих специальностей.

– Слесаря ездят, тут все больше врачи определяют. Да и сколько уже той собственности осталось? Все ж приватизировано.

– Вы не интересовались, кем приватизировано?

– Нет, не интересовался, – услышала в ответ.

ПРО «СЛАДКИЕ» ОБЕЩАНИЯ НОВОИЗБРАННОГО ГЛАВЫ ФПУ

На второе заседание я села в партере, рядом со своими знакомыми. Там обсуждались изменения в устав, вопрос членских взносов.

– Не думайте, что мы такие простачки, – шептала мне знакомая женщина (она представилась, но просила ее не называть). – Вы думаете, что мы не понимаем, что руководство не отчиталось за прошлый период? Вы думаете, что мы не знаем, что Укрпрофздравница непонятно куда санатории девает? Думаете, не знаем, что они нашу собственность в аренду сдают? Только вот менять их пока нет возможности, – разговорилась моя собеседница. – Азаров поет о тяжелой жизни, а в стране прибывает миллиардеров. Как же они распределяют и реформируют?

– Почему вы показываете эту дулю в кармане, а не говорите прямо на съезде? – спросила я.

– Придет время, скажем.

Но в это время разгорелась нешуточная дискуссия. Народ отказывался голосовать за резолюцию, которой предполагалось в обязательном порядке подписать «первички» на профсоюзную газету и отчислять деньги в центральный аппарат.

Василий Хара сердился:

– Демократы нашлись! Вам денег на газету жалко? Вы в центральный аппарат не хотите отчислять? Да вы знаете, что без денег даже пикет невозможно провести. Да ведь на забастовочный комитет деньги нужны. Так во всем мире. Вы ничего не понимаете…

– А к вам в центральный аппарат профсоюзов невозможно дозвониться, будто вы Кабинет министров, – в микрофон оппонировала Зоя Кадук, представитель Кировоградской ФПУ.

– Ничего, будете вы меня что-то просить, я вам тоже дулю в кармане покажу, – обещал Хара. - Не хотите отчислять, я буду имитировать деятельность.

Зал неодобрительно молчал. Президиум голосовал поправку за поправкой, и сопротивление по некоторым (например, выборность руководителей профкомов) вызывало явное негодование главного начальника. Он просто не давал желающим выступить слова. Наконец, устав был принят. Контрольная ревизионная комиссия избрана. Василий Хара попросил остаться совет Федерации, а остальных пригласил на фуршет. Несмотря на богатый стол, красную икру, дорогую рыбу, вино и прочие изыски, многие из людей на трапезу не остались, а поспешили уйти…

Елена Мигачева