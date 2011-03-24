У Тимошенко заявляют, что Азаров обманул сотни тысяч педагогов

«БЮТ-Батькивщина» требует установления 20% надбавки к зарплатам педагогов уже с 1 апреля этого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

В этой политической силе «глубоко возмущены тем, что, глядя в глаза всей стране, премьер АЗАРОВ для того, чтобы только как можно скорее погасить массовые акции протеста педагогов, обманул сотни тысяч людей относительно даты возвращения надбавок”.

“Как только педагоги разошлись по домам в результате якобы согласия правительства вернуть 20% надбавки, выяснилось, что эти доплаты будут насчитываться только с 1 сентября 2011 года”, - констатировали в «БЮТ-Батькивщины».

Вместе с тем, подчеркивается в сообщении, за это время неконтролируемая инфляция и очередное повышение властью тарифов на жилищно-коммунальные услуги обнулят надбавки педагогам и превратят их в пустые бумажки.

Именно поэтому «БЮТ-Батькивщина» требует начисления надбавок уже с 1 апреля, тем более, что Президент Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер Николай АЗАРОВ уже заявляли об имеющейся возможности пересмотреть бюджет.

Кроме того, на ближайших заседаниях Верховной Рады фракция «БЮТ-Батькивщина» продолжит борьбу за индексацию пенсий, зарплат и социальных выплат на реальный, а не сфабрикованный правительственной командой ЯНУКОВИЧА показатель инфляции за 2010 год”, отметили в пресс-службе.