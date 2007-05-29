Плюща удивляет, что в заседании КС пытаются принять участие посторонние

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Иван ПЛЮЩ отмечает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО издает указы исключительно в рамках своих полномочий, определенных Конституцией Украины для главы государства как гаранта соблюдения прав и свобод человека и нерушимости Основного закона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, И.ПЛЮЩ также заявляет, что “уважая политические договоренности, Глава государства приостановил на 29 и 30 мая 2007 года действие статьи 2 Указа Президента Украины от 26 апреля 2007 года № 355 “О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов”.

«Этого времени должно быть достаточно, чтобы внести все необходимые изменения в законодательство. Нужно работать, а не искать поводы, чтоб сорвать договоренности», – подчеркивает секретарь СНБО.

В частности, он предостерегает от попыток вольного толкования пунктов Совместного заявления Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины относительно урегулирования политического кризиса и проведения досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

«Стороны взяли обязательство не допускать вмешательства в деятельность органов судебной власти и правоохранительных органов за переделами своей компетенции. Этот пункт должен быть безусловно выполнен – но выполненный всеми», – отмечает секретарь СНБОУ.

По убеждению И.ПЛЮЩА, “законные действия, направленные на выполнение указов Президента, а также на предусмотренные законодательством судебные процедуры, не могут быть нарушениям договоренностей”. “Тот, кто больше всего кричит об этом, как раз и хочет эти договоренности сорвать», – отмечает И.ПЛЮЩ.

Он также подчеркивает, что в вопросах назначения и.о. генпрокурора, отставки судей Конституционного Суда, переподчинения внутренних войск, а также оценки действий министра внутренних дел при силовом захвате МВД Генпрокуратуры позиция Президента остается неизменной.

«Президент действует в рамках своих полномочий. Он назначил и.о. генерального прокурора В.ШЕМЧУКА, и это решение до сих пор никем не обжаловано. С.ПИСКУН может обжаловать такое решение, однако делать это корректно. Существует также факт силового нападения спецподразделений МВД на помещение Генеральной прокуратуры, на работников Управления государственной охраны. Спецподразделения использованы не по назначению, вопреки закону, с исключительно политической целью. Этому факту необходимо дать оценку, чтоб исключить его повторение в будущем», – подчеркивает И.ПЛЮЩ.

Секретарь СНБО также заявляет, что внутренние войска остаются в подчинении Президента Украины как Верховного Главнокомандующего.

«В Конституции Украины четко сказано, что законы, принятые до принятия Конституции (и в частности закон о внутренних войсках), действуют только в части, которая ей не противоречит. Президент Украины как Главнокомандующий осуществляет командование всеми войсками, и внутренними в частности. Уже новая Верховная Рада, очевидно, приведет положение закона о внутренних войсках в соответствие с нормами Конституции», – подчеркнул секретарь СНБОУ.

Кроме того, И.ПЛЮЩ выразил удивление, что в заседании Конституционного Суда пытаются принять участие посторонние лица. «Есть Указы Президента об отставке трех судей Конституционного Суда. Решение об их восстановлении в должностях нет. Потому действия государственной охраны являются не вмешательством в работу суда, а исполнением своих законных функций», – заявил он.

Секретарь СНБОУ также отметил, что связывает надежды с быстрейшим урегулированием всех вопросов, связанных с организацией досрочных выборов, с работой Верховной Рады Украины.

«Сейчас в стенах парламента идет напряженная конструктивная работа. Попытки помешать ей не имеют перспективы. Коалиция должна, наконец, выполнить договоренности, завизированные ее лидерами», – подчеркнул И.ПЛЮЩ.