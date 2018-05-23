Почему Жака Ширака судят, а Черновецкий – недосягаем для закона?

Украинские политики и аналитики зачастую любят рассуждать, почему же нашу страну никак реально не пустят в Европу. Свободной экономической зоны не формируют, без виз въезжать не позволяют. Ведь у нас географический центр Европы, безумный экономический потенциал и высокий образовательный уровень. (А какие у нас песни!)

Не вдаваясь в тонкости социально-экономического и политико-гуманитарного положения в Украине и старой Европы, автор предпочел бы остановиться на «мэрской разнице» между ними. И тут стоит сравнить два громких дела, одно из которых получило широкий резонанс во французских и европейских, а другое – в украинских СМИ. Речь идет о «деле Ширака» и «деле Черновецкого» (и, конечно, его «молодой команды»).

Во Франции 7 марта начался судебный процесс над экс-мэром Парижа и экс-президентом страны Жаком Шираком. Обвинения связаны с давним делом о создании фиктивных рабочих мест в парижской мэрии, которую он возглавлял с 1977 по 1995 год. В штате мэрии формально числились активисты партии Ширака «Объединение в поддержку республики» (RPR). У «мертвых душ» не было ни рабочего стола, ни номера телефона, ни конкретных должностных обязанностей. Фактически за бюджетные средства они занимались партийными делами и президентской кампанией Жака Ширака.

Вместе с Шираком по делу проходят еще девять человек. На суде будут рассматривать лишь те случаи правонарушений, которые относятся к 1990-1995 годам. В этот период в мэрии числилось 28 «подснежников».

Теоретически экс-президенту, который стоял во главе Франции в 1995-2007 годах (и имел иммунитет от судебных процессов), угрожает до десяти лет тюрьмы и 375 тысяч евро штрафа. Практически французские юристы ожидают условный приговор и незначительный штраф. Правда, пока еще заседание отложено до 20 июня (защита нашла сомнительные процедурные моменты), но можно не сомневаться, что суд состоится – и дело будет рассмотрено до конца.

Невзирая на то, что 78-летний экс-президент имеет огромный авторитет во Франции и Европе (сегодня о нем позитивно отзываются 77% его соотечественников), что он пожилой и больной человек...

Невзирая на то, что это дело не напрямую, но очень больно бьет по нынешнему президенту Франции Николя Саркози, которого считают протеже Ширака. А ему – скоро на вторые выборы.

Невзирая на то, что удар будет нанесен по имиджу Франции в целом: Жак Ширак станет вторым экс-лидером страны, который появится перед судом. Первым был маршал Филипп Петен, которого обвиняли в измене и сотрудничестве с нацистами.

Невзирая на то, что нарушения были совершены 20 лет назад, что с того времени вопрос уже дважды казался исчерпанным: в 2004 году по делу о незаконном финансировании семи функционеров RPR был осужден на 18 месяцев условно экс-премьер Ален Жюппе, который во время мэрства Ширака возглавлял финансовое управление парижской мэрии и одновременно занимал пост генсека RPR (Жюппе надолго ушел из политики – и вернулся лишь сейчас, на должность министра иностранных дел).

А в 2010 году парижская мэрия согласилась отозвать иск против Жака Ширака. Тот, при поддержке своих сторонников, полностью компенсировал 2,2 млн. евро, которые мэрия когда-то потратила на оплату фиктивных рабочих мест.

И все-таки суд состоится. В этот раз иск подало общество борьбы с коррупцией Anticor. Почему? Один из истцов - активист природоохранного движения Пьер-Аллен Броссо объясняет , что Ширак нарушил демократические принципы: «Для меня дело в принципе. Это не есть моя личная битва с Шираком. Речь идет об основополагающих принципах демократии».

Этими принципами и будет руководствоваться Парижский суд 20 июня. А чем руководствуются украинские суды, правоохранительные органы и власть в целом?

Почему мы не видим в зале суда, ба, даже на допросах в прокуратуре, почти «экс» мэра Леонида Черновецкого и главных членов его «молодой команды»?

По информации источника «Зеркала недели. Украина» в правоохранительных органах , на сегодня наши силовики имеют в своем распоряжении окончательные результаты мониторинга группы экспертов, которая работала в недрах киевской городской государственной администрации (КГГА), исследуя деятельность Черновецкого & Co на протяжении 2007-2010 годов.

Вот лишь основные итоги мониторинга, от которых действительно волосы становятся дыбом: «свыше 2211,62 га земли преданно в аренду (иногородним студентам, «рогокопытным» кооперативам и другим подставным лицам, фирмам-однодневкам); продано – 280 га земли (без конкурса, обычно по заниженной стоимости и на инсайдерских аукционах); выведено из коммунальной собственности около 700 объектов — через организованные судебные решения, допэмиссии и афилированные с «пришельцами» компании; скуплены посредниками за копейки все инвестиционно-привлекательные площадки и объекты.»

«Зеркало», детально описав основные мошеннические схемы «черновецьких», ставит перед властью резонный вопрос: «Будет ли отмашка силовикам скрупулезно и компетентно собрать все необходимы доказательства относительно каждой из схем и довести дела до суда, где на скамье подсудимых не будут отсиживаться исполнители — Качурова, Макеева, Евлах еt cetera? Будут ли отвечать за мародерство и осквернение столицы Черновецкий, Супруненко, Довгий, Комарницкий?.. Невзирая на чемоданы налички, что у них готовы для судов».

И невзирая на все трудности доказывания в суде преступности описанных журналистом действий «молодой команды» во главе с «космическим мэром». Ведь, как отмечается в статье, «есть архив. Есть подписи Черновецкого на всех решениях Киевсовета. Есть факты системного занижения стоимости объектов, есть документы, оформленные задним числом, есть фирмы, банки, газеты... афилированные с заказчиками, которые осуществили сотни незаконных сделок. И много чего есть! Наконец, есть десятки людей, готовых говорить».

И тут как раз кроется большая «мэрская разница» между Украиной и Европой.

Во-первых, в Европе не нужная никакая «отмашка» от власти для проведения расследования преступлений или нарушений и судебного процесса. Даже президент бессилен во Франции давать какие-то указания и разрешения/запреты суду и прокуратуре. В Украине же сегодня Президент всесилен и способен отдавать силовикам прямые приказы «карать или миловать» (конечно, не в письменной форме).

Во-вторых, в Европе в случае нарушений закона не принимают во внимание политические факторы. Перед законом все равны (французский суд не волнует, что Жак Ширак является политическим союзником и прежним покровителем нынешнего президента республики). А у нас Черновецкий оказывается недосягаем для закона, поскольку после его возможной отставки у партии власти нет кандидата, способного победить на досрочных выборах мэра столицы. Это что, отдавать Киев «чужим»? Ну, и на президентских выборах «пособлял» Леонид Михайлович «регионалам» как мог.

Потому-то Франция, где по «основополагающим принципам демократии» судят популярного, авторитетного, заслуженного политика, который два десятилетия назад споткнулся, но возместил убыток, нанесенный государству, и служил этому государству верой и правдой, но должен до конца ответить перед законом, - это Европа.

А Украина, где не предстал и неизвестно, предстанет ли вообще перед судом до предела скомпрометированный «гречневый» мошенник, который с «молодой командой» поистине в «космических» масштабах разворовывал столичную землю и имущество, - уже Азиопа. И это еще мягко говоря.

Николай Писарчук