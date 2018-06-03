А ты написал заявление о выходе из фракции?

Сложение 151 народным депутатом своих полномочий – необходимый этап проведения досрочных выборов. Впрочем, уже сегодня ползут слухи о том, что не все народные депутаты из оппозиционных фракций настроены расстаться с мандатами, поскольку не убеждены, что обретут свое место в новом парламенте. И это, вроде бы, является планом очередной задержки выборов правительства и коалиции, потому что не позволяет провести “самороспуск” Верховной Рады, таким образом легитимизировать указ Президента. Сложат ли полномочия депутаты БЮТ и “Нашей Украины”? На этот вопрос УНИАН отвечают члены оппозиционных фракций. Борис Беспалый (Наша Украина): Регионы также должны писать заявления о сложении полномочий... 30 сентября парламентские выборы состоятся, хотя будут попытки любыми способами их избежать. Но это записано в совместном заявлении Президента, премьера и спикера. Одним из его пунктов является замечание, что выборы проводятся согласно второй части статьи 82 Конституции Украины. Следовательно, 151 народный депутат должны сдать мандаты, а поскольку Верховная Рада является полномочной лишь при наличии двух третей парламента, то появляется причина для самороспуска. И я понимаю, что никаких проблем нет. Потому что, поскольку заявление подписано премьером, то и фракция Регионов должна сдать мандаты. Раз они так же подписались, то это также и их обязательство. О настроениях, желаниях – нежелания сдавать я не знаю, потому что у нас еще не было заседания фракции. Но думаю, что проблем не будет, потому что в нашей партии не было ни одного перебежчика. Но заявление, подписанное тремя политическими лидерами, является политическим, поэтому никакие процедурные и технологические моменты не должны препятствовать его реализации. Добровольный выход из фракции (в отличие от исключения из фракции) - это основание для исключения.

Сейчас прорабатывается процедура того, как должно происходить сложение полномочий. Сложение полномочий может происходить двумя способами. Первый: депутаты просят лишить их полномочий (но тогда согласие на это должно давать большинство), второй: депутаты пишут заявления о добровольном выходе из фракций, а затем межпартийные съезды лишают их депутатских полномочий. Депутаты должны писать заявление собственноручно, эта подпись должна заверяться в отделе фракции. Это важный технический момент. Следовательно, непосредственно с момента принятия решения съезда полномочия народного депутата прекращаются.

Игорь Криль (Наша Украина): считайте, что нас уже нет в Раде... Это – неправда, что у нас кто-то не хочет писать заявления о добровольном выходе из фракции. Заявления написаны, в том числе и мое. Мы готовы были публично об этом заявить еще в субботу, однако следует пройти необходимые этапы, собраться на пленарное заседание. Возможно, провести изменения в законодательство относительно досрочных выборов. Но вы можете считать, что нас уже нет в Совете. Глупость, что кто-то из нас сомневается, и эти сомнения якобы должна использовать коалиция. Заявления написаны. Не каждый депутат- нашеукраинец может попасть в следующий парламент. Но это понимание, это выбор и проблема каждого отдельного депутата. Конечно, большинство людей хотели бы опять быть депутатом. Но большинство наших однопартийцев, это – люди, которые думают о лучшей жизни страны и они будут делать так, как скажет партия.

Левко Лукьяненко (БЮТ): заявления уже давно лежат у руководства блока... О настроениях всех членов фракции я говорить не могу. Я в последнее время не общался с коллегами. Лично я заявление написал. Всего, насколько я знаю, членами БЮТ написано 106 заявлений о добровольном выходе из фракции. Идея написать заявления о выходе возникла, тогда, когда возникли сомнения, что парламентское большинство подчинится указу Президента. Тогда мы подумали, что путем уменьшения депутатского корпуса до неконституционного большинства можно поставить коалицию перед фактом выборов. Способ отказа от депутатских полномочий казался нам вполне действенным. Знаю, что к ста шести заявлений нашей фракции добавились еще шестьдесят пять “Нашей Украины”, поэтому сто семьдесят одно заявление есть. До вчерашнего дня заявления о выходе лежали у руководителей фракций. Но политическое руководство блоков не подавало их в ЦИК, потому что надеялись, что ВР прекратит работу согласно указа Президента. После общего заявления Президента, премьера и спикера идея прекратить работу становится актуальной, поэтому теперь следует вернуться к этому способу. Лично я готов подать заявление об отказе. Это заявление подается политическому руководству блока. Решение принимает межпартийный съезд, который после делегирует окончательное решение руководству блока. Следовательно, остается, чтобы руководство подало документы в ЦИК: заявления и выписки из протокола съезда. ЦИК, подсчитав количество заявлений, может признать, что парламент не имеет конституционного большинства.

Владимир Яворивский (БЮТ): каждый член Бюта подтвердил лично свою подпись...

Каждый нормальный человек понимает, что сложить полномочия - это внутренне нелегкая процедура... Мы избавляемся мандатов, избавляемся неприкосновенности. А я, например, работал в печальноизвестном сотом округе в Кировограде, там, где стреляли, где понимание закона очень размыто. А за это время туда вернулся весь криминальный элемент, и все они сидят на своих должностях и работать там будет непросто... Я преднамеренно об этом говорю, чтобы вы понимали – слагать полномочия тяжело. Но недавно на нашем съезде каждого депутата БЮТ поименно поднимали, и каждый подтверждал свою подпись под заявлением о сложении полномочий. Подтверждал, кто с юмором, кто с грустью... Поэтому все заявления написаны, и мы готовы передать их в ЦИК... Уже появился такой термин – обнулить списки. Съезд отменяет полномочия депутатов на основе их добровольных заявлений, а ЦИК принимает, потому что это решение политической партии... При этом мы избегаем рисков, когда ЦИК часть заявлений принимает, а часть - нет. На сегодняшний день мы имеем 171 заявление... Есть определенные шатания в “Нашей Украине”... Даже, если трое - четверо депутатов не захотят расстаться с мандатом, это не повлияет на ситуацию, однако мы будем иметь стопроцентный аргумент для запуска процедуры досрочных выборов. Вы знаете, что Президент возобновил на два дня деятельность Рады. Мы были сегодня на Согласительном совете: Мороз вел себя конструктивно, Симоненко что-то там очень эмоционально выступал... Однако, я слышал как регионалы между собой говорили: ну ничего, пусть повыступает. Поэтому, если сегодня - завтра принимаем изменения к избирательным законам, финансированию выборов, закон относительно уточнения избирательных списков, изменения в бюджет, то послезавтра подаем списки в ЦИК.

Опрашивала Маша Мищенко