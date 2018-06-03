Что заставит коалицию и оппозицию выполнить ”договор трех”

В ночь с субботы на воскресенье наконец-то случилось то, чего так долго ждала вся страна. Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Александр Мороз договорились о путях выхода из политического кризиса. И, что самое главное, согласовали и назвали вслух дату проведения досрочных выборов. Дата несколько обескураживает – 30 сентября, однако это обстоятельство не мешает испускать облегченные вздохи: противостояние, а вместе с ним и напряжение, наконец закончилось. Закончилось ли?

Если быть с собой до конца откровенными, то внутренней уверенности в счастливом разрешении затянувшегося конфликта мешают несколько моментов.

Возможное недовольство Юлии Тимошенко и лидеров Народной самобороны. Если помните, представители этих лагерей наиболе рьяно настаивали на проведении досрочных выборов 24 июня, как это следовало из второго указа Ющенко о роспуске Верховной Рады. Для того, чтобы получить юридическую возможность провести досрочные парламентские выборы 30 сентября (как было договорено в ночь с 26 на 27 мая), Ющенко придется подписать еще один указ о роспуске парламента. Причем (если в Конституцию, а это – не менее 300 голосов, не будут внесены соответствующие изменения) подписать такой указ требуется в начале августа, для того, чтобы выдержать определенный основным законом двухмесячный срок. Если Виктор Андреевич просто отменит свой второй указ, и примется ждать августа, чтобы подписать третий, тем самым он даст возможность своим критикам утверждать, что Ющенко, мол, «сдал» позиции Януковичу. Внести же изменения в уже подписанный документ, не выходя за рамки правового поля, Президент не может. Следовательно, в этом вопросе Ющенко только и остается надеяться на добрую волю всех значимых фигур политикума и их понимание основ достигнутого компромисса.

Заметим, что тот факт, что Ющенко приостановил действие своего указа от 26 апреля на два дня – 29 и 30 мая - никоим образом на описанную ситуацию не влияет. В четверг подписанный главой государства документ, которым предусмотрено проведение досрочных выборов 24 июня, опять вступит в силу. То есть «дыра во времени» (чуть больше месяца) между этой датой и днем, когда станет возможным, не нарушая действующей Конституции, подписать указ о проведении выборов 30 сентября все равно останется.

Второй «сомнительный» момент упоминается в совместном заявлении, подписанном Ющенко, Януковичем и Морозом. Это третий пункт документа: «Признать, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины проводятся согласно указу Президента Украины на основании части второй статьи 82 Конституции Украины». Для тех, кому лень лезть в текст Конституции, ситуацию на пальцах объяснил Мороз. Речь идет о том, что Наша Украина и БЮТ должны создать законную базу для проведения досрочных выборов, «обнулив» свои списки и написав в полном составе заявления о сложении депутатских полномочий. «Пусть пройдут этот путь, и это создаст условия, чтобы указ Президента был легитимным», - заявил Мороз.

В то же время невооруженным взглядом видно, что в вопросе сложения депутатских полномочий НУ и БЮТ до конца друг другу не доверяют. Съезды, на которых такие решения должны были оформляться юридически, переносились несколько раз. Накануне подписания совместного заявления «тройки» появилась даже схема одновременного проведения съездов, на которых, надо полагать, по одной на два блока «отмашке» действующие нардепы двух фракций должны были синхронно подписать заявления. Эти мероприятия также несколько раз переносили вперед-назад во времени. Но в субботу параллельное действо опять не состоялось. Было объявлено, что делегаты не дождались лидеров, которые засиделись на Банковой. БЮТ перенес съезд не то на вторник, не то на среду. А Наша Украина так и вовсе на неопределенный срок. Очевидно, что все это – признаки недоверия. Сложно сказать, в чем именно НУ и БЮТ друг друга подозревают, но в случае провала самой идеи (скажем, в результате недостаточно эффективной синхронизации) процесс поиска легитимного предлога для проведения досрочных выборов может быть отброшен к самому началу. Невзирая даже на подписанный «большой тройкой» документ.

Личные амбиции ведущих игроков украинского политикума – еще один подводный камень, который придется обходить для реализации выпестованного «в ночном» компромисса. Во-первых: документ никем не подписан от имени БЮТ и КПУ. И это при том, что у представителей этих двух политсил у каждого свои резоны возражать против самого факта проведения досрочных выборов 30 сентября. Лидеры БЮТ, как это было продемонстировано неоднократно, были совсем не против воспользоваться выгодной для блока электоральной ситуацией, и настаивали, что тянуть с голосованием – смерти подобно. В КПУ были принципиально против досрочных выборов как таковых. И в крайнем случае готовы были согласиться на одновременные перевыборы как парламента, так и Президента. Разумеется, с перспективой ликвидации президентского поста. Ни у БЮТ, ни у КПУ в одиночку не хватит сил остановить выборы, если о них договорились лидеры Нашей Украины, Партии регионов и СПУ, - просто не хватит «парламентских мощностей». Однако спровоцировать дальнейшее развитие конфликта вполне могут попытаться.

И тут весьма некстати подворачивается уже вызревшая неопределенность вокруг попытки реализации силовых сценариев, что с одной, что с другой стороны. Ни для кого ведь не секрет, что для кандидатов на высокие должности в Украине, поддержка одной из парламентских партий – отнюдь не лишний фактор. С одной стороны это – доступ к реальным рычагам власти через своего протеже для партии. Но с другой – опасность оказаться объектом происков недоброжелателей, если протеже сделает что-нибудь не так.

А «не так» последнее время было сделано много чего… Как результат: просто замечательная возможность вывозить в грязи Мороза – в перспективе расследования уголовного дела против Василия Цушко, открытого свеженазначенным генпрокурором Виктором Шемчуком. Но есть и обратная сторона медали. В рамках уголовного дела против Цушко вполне может всплыть тема об авторстве и содержании приказов, которые получали выведенные из подчинения МВД внутренние войска и их командующий генерал-полковник Александр Кихтенко. И тут уже сложилась крайне неприятная ситуация.

Согласно заявления Виктора Ющенко, он (как верховный главнокомандующий) приказал главе МВД и командующему внутренними войсками обеспечить порядок в центре Киева во время проведения футбольного матча. И для этого согласовать совместным протоколом потребность столицы в привлечении дополнительных отрядов правоохранителей. Но если верить секретарю РНБО Ивану Плющу, передислокация внутренних войск поводилась по прямому распоряжению Президента. С целью обеспечения усиленной охраны государственных административных зданий и недопущения провокаций. То есть, сохраняется опасность того, что политические противники Ющенко попытаются обвинить главу государства в попытке реализации «силового варианта».

Безусловно, очень хочется надеяться, что страна несколько дней ходила по грани не по вине первых лиц конфликтовавших (на использование этого глагола в прошедшем времени также очень хочется рассчитывать) сторон. Что открытый конфликт спровоцировали горячие головы из лагерей коалиции и оппозиции. Однако, в этой ситуации есть и светлая сторона, и огромная надежда на то, что достигнутый компромисс не останется на бумаге. И не в последнюю очередь эта надежда питается тем обстоятельством, что «заочный армреслинг» с использованием вооруженных людей не получил никакого развития. Фактически сами спецподразделения дали понять, что особого энтузиазма в выполнении приказов подобного рода проявлять не будут.

То есть, попытаться приказать можно, но весьма велика вероятность оказаться в позе памятника Ленину в будний день. С рукой, указующей направление движения и без единого человека у подножия постамента.

И тут кстати придется мнение экс-министра обороны Александра Кузьмука. В пятницу в прямом эфире «Свободы слова» экс-министр, сославшись на свой многолетний опыт, напомнил, что выполнение приказа (а ведь ради этого все и затевалось, верно?) больше чем наполовину зависит от предварительной подготовки ситуации лицом, отдающим приказ, и создания гарантий послушания подчиненных. Когда смысл распоряжения понятен и очевиден всем, проблем не возникает. Но если у подчиненных могут возникнуть сомнения в целесообразности предписанного им способа действий, решающим фактором, вероятно, должен стать личный авторитет лица, от которого приказ исходит. Так что достаточно лишь посмотреть на результаты соцопросов о доверии населения Украины к органам власти (всем подряд), для того, чтобы убедиться: в случае неоднозначной ситуации, а именно такую мы и имели несколько дней тому, рассчитывать передавить оппонента силой – изначально бесперспективное мероприятие. Нет, открытого неповиновения не будет – все-таки это люди в погонах. Но тихий саботаж не менее эффективно позволяет пережить политические стрессы без ущерба для граждан. И большое спасибо всем высшим силам за то, что украинский народ располагает столь полезным, как оказалось, способом воздействия на ситуацию.

Плохо, что отечественный политикум (особенно «молодое» его поколение) предпочитает учиться таким вещам на собственных ошибках. Было бы значительно лучше, если бы облеченные властью люди приходили к этим выводам на основании умозрительных заключений. Но хорошо, что опыт все-таки приобретается.

И это в самом деле позволяет надеяться, что уже все. Что можно ставить точку и спокойно собирать сумку для поездки в отпуск. Да, нам предстоит горячее лето во всех смыслах. С учетом избирательной компании, которую политики начнут, видимо, не дожидаясь особого распоряжения. Но, по крайней мере, впереди появилась понятная всем цель. И закончился (будем надеяться) этот навязший всем в зубах «мексиканский сериал»…

Елена Перегуда