Томенко рассказал, о чем уже договорились коалиция с оппозицией

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО не исключает, что в 16 час. может начаться пленарное заседание, на которое будет вынесена часть вопросов, принятие которых необходимо для проведения выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

Н.ТОМЕНКО отметил, что на совещании лидеров фракций и членов рабочей группы продолжается «тяжелая дискуссия, но производительная».

По его словам, если работа будет продолжаться в таком темпе, то в 16.00 возможно пленарное заседание.

По данным Н.ТОМЕНКО, на данный момент уже согласовано три позиции. Он отметил, что есть договоренность о том, что будет проголосовано постановление, которым подтверждается действие 53-х законов, принятых Верховной Радой со 2 апреля, а также о направлении данных законов на подпись Президенту Украины.

Также предусматривается проголосовать за постановление «О нулевом варианте», сказал Н.ТОМЕНКО. Он отметил, что речь идет о том, что данным постановлением будет отменено 5 постановлений ВР, которые связаны с реакцией парламента на указы Президента относительно роспуска парламента.

Н.ТОМЕНКО подчеркнул, что во втором пункте данного постановления предусмотрено, что оно вступит в силу только тогда, когда будет отменен указ Президента от 26 апреля о роспуске парламента.

Он также сказал, что согласовано вопрос о том, что ВР внесет изменения в регламент, которые сделают невозможным переход народных депутатов в другие фракции.

Н.ТОМЕНКО сообщил, что также предусматривается внести изменения в закон о Государственном реестре избирателей, которым предусмотрено, что часть норм данного закона вступит в силу не с 1 октября, а с 1 августа 2007 года.

Он также сообщил, что сегодня не будет голосоваться вопрос относительно изменений к закону Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год», поскольку правительство попросило перенести данный вопрос на завтра, 30 мая.