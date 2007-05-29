Нардеп-регионал хочет, чтобы оппозиция отдала квартиры, пособия, оздоровительные

Народный депутат Украины, первый заместитель лидера фракции Партии регионов Василий КИСЕЛЕВ считает, что народные депутаты, которые напишут заявления о досрочном прекращении своих полномочий, должны вернуть государству все материальные блага. Об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

Как передает корреспондент УНИАН, В.КИСЕЛЕВ отметил, что это вопрос он будет поднимать на заседании регламентного комитета Верховной Рады Украины.

В.КИСЕЛЕВ убежден, что этот вопрос также должен быть обсужден и в сессионном зале. «Я буду это инициировать. Отдайте квартиры, пособия, помощь, оздоровительные», - сказал он.

При этом народный депутат выразил уверенность, что Верховная Рада Украины даст согласие на досрочное прекращение полномочий депутатов от оппозиции, если такие заявления все же поступят в парламент.

Как сообщал УНИАН, сложить депутатские полномочия намерены народные депутаты от фракций БЮТ и “Наша Украина”.