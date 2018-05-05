Почему взялись за Институт украиноведения

Кое-кого очень интересует наше помещение и наша земля... Табачник обманул Кабмин... В 11-ом веке северные соседи не имели языка, потому что и соседей не было... По инициативе главного чиновника от образования Дмитрия Табачника, Национальный научно-исследовательский институт украиноведения (ННДИУ) превратили в “Национальный научно-исследовательский институт украиноведения и всемирной истории”. Реорганизацию учреждения в коллективе назвали его “фактическим уничтожением”. О дальнейшей судьбе института мы спросили у директора института украиноведения Петра Кононенко.

Петр Петрович, вы уже занимаетесь и “всемирной историей”?

О распоряжении относительно реорганизации нашего института, принятом Кабмином, мы узнали из сообщения по “5-го канала”. Это грубое нарушение юридических и моральных норм. Ведь должно быть решение коллектива института, а нам никто ничего не сообщал даже. Но на этом нарушения не закончились. Министр Табачник сделал предложение относительно реорганизации на заседании Кабмина, и делал его без постановления коллегии министерства. Это была его личная инициатива. За это в любой стране он бы сразу лишился должности. Вышло, что он обманул Кабмин.

В распоряжении было прописано, что оно действительно в случае выхода указа президента. Такое впечатление, что диктовались условия и президенту. Так же неожиданно мы узнаем из прессы о соответствующем указе Януковича.

А почему нельзя было создать отдельное учреждение по изучению всемирной истории?

Что такое сделать институт всемирной истории? Первое, нужно, чтобы была концепция. А ее нет. Кадров – нет. Финансирования – нет. Это уже не о миллионах идет речь. Это технологии, международные центры и связи, создание еще одной всемирной системы. Это, очевидно, можно было бы делать на базе Института истории. Но по моей информации, Институт истории от этой революционной идеи господина Табачника отказался. Теперь решили с ходу атаковать нас: а вдруг удастся?

Все это навязывается коллективу, с которым никто не разговаривал. До сих пор у нас нет ни одного документа, которым нас хотя бы информировали об этих нововведениях.

Мы давно заприметили, что кое-кого очень интересует наше помещение и наша земля. Просто так это не взять. Тогда как? Реорганизация, которую замыслили как ликвидацию. Создается институт истории, туда садят своих людей. И какая там мировая история? Это мировая трагедия, что в цивилизованной стране возможны такие варианты.

Сейчас с кого спросить? С президента – он получил представление Кабмина. С Кабмина? Он получил представление министра. А тут уже нужно ставить точку. А где были министры и экономики, и финансов, и соцполитики? А кто из них спросил, на какой основе вносится это предложение и что дальше?

Не выполнять указы президента нельзя, но кто должен выполнять? Если ко мне придут и спросят: чего не выполняете? Я скажу: а у меня нет никаких материалов, что это обращение ко мне.

Сегодня эксперты выступают с критикой новых “языковой и литературной концепций” от Минобразования. Ваш институт как профильное учреждение Табачник приглашал к разработке этих “концепций”? Нет. Хуже всего, что за реформу берутся непрофессионалы. Табачник представления не имеет о школе, кроме того времени, когда он сам туда ходил. Как говорят: “печально, когда сапоги начнет точать пирожник, а пироги печь сапожник”. А у нас взялись именно в этом ключе решать образовательные вопросы.

Язык – единственная категория, которая объединяет общество. Ничто другое – ни экономика, ни культура, ни церковь. А почему язык противопоставляют? Потому что тогда могут разделить. Эта политика пагубна для государства.

Сегодня большие дискуссии по вопросам языка. Иногда диву даешься. А нужно лишь почитать историю. В 1924 году вышла хрестоматия украинского языка. Авторами статей были двое выдающихся ученых – российский Алексей Шахматов и украинский Агатангел Крымский. И они показывают, что уже в 11-ом веке украинская речь была структурирована. Да, в 11-ом веке наши соседи не имели своих языков, потому что не было соседей.

В “Изборнике Святослава” написано, что руський язык настолько богат и важен, и в нем можно найти по меньшей мере 27 тропов. Это только 11-й век. Я почитал произведения современных писателей – во многих столько нет.

Очень важна в этом плане летопись Аскольда. Как он сообщает, в 860 году каганы Аскольд и Дир во главе 60-тысячного сухопутного войска и нескольких сотен кораблей пошли на Константинополь. Когда императорам доложили, что русы напали, они сказали: протянуть цепи и не пускать. Но скоро сообщили, что русы уже в Константинополе. Тогда собрались за круглым столом и заключили соглашение, по которым Аскольду и Диру, их войску и всем жителям Руского государства предоставлялись широкие возможности – торговать и двигаться по всей Византийской империи и принимать участие в важных общественных и политических событиях.

Византийские императоры обязались платить дань киевским каганам, в частности Киевскому княжеству, Переяславскому и Черниговскому, и предложили: не приняли бы Аскольд и Дир их веру. Тогда Аскольд спросил: а чем ваша вера лучше других? Его повели в роскошные храмы. А затем он признался, что у него проблемы с глазами и поинтересовался: не могла бы их религия в этом помочь. Его оставили в храме. И наутро Аскольд видел. Тогда он сказал: хорошо, я принимаю вашу религию. Но крестился на своей земле. И первым в 860 году крестил киевлян. Владимир Великий не был первокрестителем. Он предоставил христианству статус официальной религии. Церковь это знает. В 870 году Патриарх Константинопольский прислал в Киев епископа. Это уже была каноническая церковь. Это была материнская церковь, из которой все развивалось.

Сегодня нам предлагают теорию “Русского мира” и говорят: пора объединять земли и защищать всех православных. Говорят, “русский мир” строится на “истинном православии”, то есть российском. Говорят: вы - ненастоящие, вот мы настоящие. Но Юрий Долгорукий за своей военной дружиной привел крестителей в 12-ом веке. Почему же сейчас мать должна быть унижена, объявлена ненастоящей?

Нам говорят, что мы должны отказаться от “неправильных” взглядов, написать общую историю. А что такое общая история?

Ни о каком Аскольде и Дира не вспоминать, а признать теорию “единого восточнославянского племени”, единой веры и единого государства. Позже это будет самодержавие, православие и народность. Известные имперские вещи, которые решительно не воспринимались украинским менталитетом, потому что когда там было самодержавие, тут были демократические идеалы.

Когда наши князья принимали христианство, в это время к римским императорам обратились моравские князья Коцел и Ростислав с просьбой дать своих мудрецов, которые помогли бы им создать азбуку, потому что люди хотели читать священные книги, и некому было их перевести. Император спросил, кто согласен заниматься этим делом? И пошли, в частности, Кирилл и Мефодий в Моравию, Болгарию, Чехию, Польшу, Русь, обошли все, изучили и доложили императору (об этом говорится в летописи Аскольда): если в основу положить руский язык и обогатить его определенными элементами других языков, то можно создать грамоту, на которую можно будет переводить и ею пользоваться.

Кирилл и Мефодий не творили языка. Они делали алфавит, положив в основу живой руский язык. Они называли руский язык самым развитым. А теперь нам доказывают, что украинский язык – это чей-то диалект. Это же стыд! Есть документы.

Каковы сегодня права украинского языка в Украине. Табачник бедкался, что на “многомиллионный русскоязычный Киев” лишь 7 российских школ? А я спрошу: а сколько украинских в Москве? В Санкт-Петербурге? Во всей России? Там же миллионы украинцев!

Почему россияне не признают украинский язык? Потому что признать язык – признать народ.

Нужно ли в Украине изучать русский? Желательно. Но почему не изучать японский, китайский, индийский? Почему нужно зациклиться на одном языке? Это же и есть та ассимиляция, которая противоречит естественному началу. Нет речи – нет человека. Младенец – это тот, кто не молвил. Вот бывают и народы-младенцы. Украину хотят сделать таким младенцем. Как агрессивно захватывают Интернет, телевидение, вузы!

Сегодня армию не пошлешь завоевывать соседей. Тогда изобрели другой способ – религию. Патриарх Московский Кирил – не церковник. Он не занимается вопросами души, бессмертия, человека и Бога. Это политик, для которого единственная цель – империя. Как ее построить? Он считает, что пустив по кругу религиозную карту.

Идея дать возможность выбирать язык обучения – это кощунство. Потому что придет парень из села венгерского, румынского, татарского, – так кто же у него будет принимать на этих языках экзамены? Очевидно, он должен сдавать их на русском. А это значит, что университеты везде должны восстановить кафедры русского языка. Это игнорирование всех языков и вытеснение государственного языка.

В Англии ежегодно добавляют в словарь где-то 800 слов. А у нас слова исчезают. Никто не подсчитал, сколько. Язык усыхает. Есть люди, которые руководят нами, но на знают украинского, государственного языка. Украинский язык – это не предмет ни в школе, ни в вузе. Это конституционная норма.

Не могу не спросить вас об общих учебниках или пособиях по истории, предлагаемых Табачником... Господину Табачнику не нравятся учебники по истории, потому что они не нравятся идеологам “русского мира”.

Как можно написать общую историю? Немцы с поляками уже 20 лет пробуют договориться. Ничего не выходит. Немцы с французами тоже пытались. И решили, что ничего из того не будет. У каждого народа, у каждого человека есть своя история.

Собираются писать историю России и Украины. А как без Турции, без Молдовы, без Венгрии, без Польши, без Беларуси, без Литвы?

Что мы знаем о наших соседях турках? Об их набегах? Конечно. А наши набеги – были? Были. А когда Богдан Хмельницкий начинал поход – кто был его союзником? Крымские татары, которые были под турецким началом. Турецкое и крымское ханство не раз нам обеспечивало протекторат. А мы историю написали с точки зрения интересов России.

Какой будет общая история? Мы опять будем придатком во всех сферах. В том числе в государственности, правые, хотя мы имели “Рускую правду”, когда еще не было наших соседей. Мы имели конституцию Филиппа Орлика, когда в мире были три первые национально-демократические республики: Нидерланды, Англия и Украина – казацкое государство.

Историк Михаил Грушевский пишет об остатках поселения в теперешнем селе Мезин на Черниговщине. Этому поселку 18-20 тысяч лет. Ясно, что наши соседи не заинтересованы его вспоминать, потому что оно принадлежит нам. Если проанализировать, как строилось там жилье, как делались коммуникации, какие были рисунки, скульптура, то подобные дома и подобные планировки были в Триполье, а это до нашей эры. И опять тогда о наших северных соседях еще речь не шла.

В прошлом году Международный конкурс по украинскому языку им. Петра Яцика чуть не сорвался, из-за того, что Минобразования во главе с Табачником единолично вышло из числа организаторов конкурса. У вас на днях тоже состоится Международный конкурс по украиноведению для учеников 8 – 11 классов. Помогает ли вам Минобразования в его проведении? Если люди пытаются устранить украинский язык из аспирантуры, но при этом предлагается вступительный экзамен по русскому, – тут политика совершенно очевидна.

На словах они поддерживают конкурс. Назвали цифру, что 7,5 миллионов детей приняли в нем участие. Это было блефом. Если бы у нас столько детей стали любителями украинского языка, у нас бы языкового вопроса не возникало.

Нам отправили 587 рефератов. Причем больше всего – из Донбасса. Это значит, что Украина жива, что бы они ни делали.

Разговаривала Анна Ященко