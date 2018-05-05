Вехи недели. Регионалы испугались кнопки, Тимошенко собралась в Европу

Обеспечение предусмотренного Конституцией личного голосования парламентариев Верховная Рада ухитрилась превратить в фарс. Юлия Тимошенко транзитом через студию «Большой политики» на «Интере» собирается в Брюссель. «Наша Украина» затеяла новую партийную склоку.

Литвин: А где мне взять такую кнопку?..

Способность народных депутатов организовывать театр абсурда на ровном месте поражает. Казалось бы, нет ничего проще, чем принять решение, делающее невозможным голосование в сессионном зале «за себя и за того парня». Но солидные господа из Партии регионов начинают придумывать отговорки и пугать друг друга и сограждан сценариями паралича законотворчества. К тому же, как просветили Владимира Литвина юристы из аппарата Верховной Рады, после отмены политической реформы он не имеет права единолично вводить в эксплуатацию систему «Рада-3», обладающую пресловутой сенсорной кнопкой на каждом рабочем месте законодателя. Проект постановления о запуске новой системы, внесенный спикером, «большевики» попытались отодвинуть на неопределенное время. Но неугомонный Литвин, тонко чувствующий невидимую, но очевидную связь между авторитетом парламента и собственным рейтингом, не опускает рук и зарегистрировал проект изменений в регламент Верховной Рады. Еще один сиделец парламентского президиума, Николай Томенко, полагает, что в начале апреля решение о сенсорной кнопке принято будет. Впрочем, это не означает, что в сессионном зале будут появляться Ринат Ахметов и другие законодатели с миллиардными состояниями.

ПР крепнет за счет перебежчиков «ради будущего»

Дабы компенсировать дефицит голосов, фракция «регионалов» проводит постепенное подтягивание в свои ряды бывших членов БЮТ-«Батькивщины» – на минувшей неделе «перекрасились» пятеро парламентариев. По прогнозам уже упомянутого Томенко, парламентское представительство Партии регионов вырастет до двух сотен «штыков». После чего, заручившись наличием большинства с учетом подконтрольной Банковой депутатской группы «Реформы ради будущего» и депутатов-одиночек, претендующих на мажоритарные округа, провластное большинство приступит к рассмотрению пенсионной и земельной реформы. Коммунистам и представителям Народной партии останется только смириться – трудно представить, что они схватятся с «регионалами» врукопашную в борьбе за украинскую землю.

Пенсионная реформа: Янукович пиарится, Тигипко страдает

На показной заботе об интересах пенсионеров пропиарился Виктор Янукович, вернувший свойственную Леониду Кучме практику вызова на ковер профильных министров и премьера. Правда, лидеры парламентских фракций и спикер с первым заместителем после накачки на Банковой так и не смогли обеспечить принятие антикоррупционного закона в целом – ряд его положений были вынесены на третье чтение. После аудиенции у главы государства вице-премьер, министр социальной политики Сергей Тигипко выглядел растерянным: его вроде бы удостоили высочайшей похвалы за хорошую работу по подготовке пенсионной реформы, но при этом запустили на очередной круг общественных слушаний в регионах, посвященных этой теме. Поэтому лидер «Сильной Украины» сегодня больше напоминает фрукт, из которого выжимают все соки, чем самостоятельного политика.

Азаров напугал Россию

Удивил на прошлой неделе Николай Азаров. После заявления Владимира Путина, в дурной манере агитирующего Украину за вхождение в Таможенный союз и против создания зоны свободной торговли с Европейским Союзом, его украинский коллега неожиданно огрызнулся. В ходе встречи с представителями британского бизнеса Азаров заявил, что Россия выставляет Украине неподъемную цену на газ, заверив, что в случае отказа Москвы решать этот вопрос полюбовно, Киев приложит все усилия для диверсификации поставок топлива.

Богословская думает, что она ровня Тимошенко

Созданная парламентом временная следственная комиссия попытается расследовать обстоятельства заключения соглашений о поставках газа сроком на 10 лет. Возглавила ВСК Инна Богословская, тщетно пытающаяся конкурировать с Юлией Тимошенко на равных.

Но окрыленной разрешением Генеральной прокуратуры посетить мероприятия Европейской народной партии в Брюсселе Тимошенко сегодня не до этого. Она оказалась в эфире «Большой политики», где Юлии Владимировне не дали произносить фирменные монологи, а эмоционально сильную сцену публичного покаяния и прощения испортила своими комментариями уже упомянутая Богословская. Зато экс-премьер заверила, что никогда не брала и не давала взяток, что ставит лидера «Батькивщины» особняком не только среди украинских политиков, но и миллионов отечественных предпринимателей. Правда, заверения Юлии Тимошенко о том, что оппозиция располагает четким планом противодействия власти сильно отдают блефом, естественным для такого опытного политического игрока.

Ющенко проснулся и обиделся на Наливайченко

Нелюбимая Юлией Владимировной «Наша Украина» ухитрилась сорвать проведение собственного съезда. Лидер партии Виктор Ющенко оказался политическим ревнивцем, которому пришлась не по душе перспектива расширения полномочий главы «нашеукраинского» политсовета Валентина Наливайченко. Парадокс заключается в том, что полгода назад экс-президент сам пригласил бывшего председателя СБУ навести порядок в «оранжевых» рядах. При этом собственноручно заниматься вопросами партийного строительства Виктор Андреевич не торопится, постепенно превращаясь в политического бобыля.

Евгений Магда