Эксперт: условия деятельности оппозиции в Украине существенно ухудшились

За прошедший год условия деятельности оппозиции в Украине существенно ухудшились. Об этом в статье для «Зеркала недели. Украина» пишет президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.

По мнению эксперта, новая власть, в своем большинстве, не воспринимает модель конкурентных взаимоотношений с оппозицией, все больше переходя к модели силового нажима на оппозиционных политиков.

«Дальнейшее ограничение возможностей оппозиции неизбежно приведет к радикализации как ее требований, так и ее действий», - считает И.ЖДАНОВ.