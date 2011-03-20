Эксперт: условия деятельности оппозиции в Украине существенно ухудшились
00:20, 20 марта 2011Политика
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За прошедший год
За прошедший год условия деятельности оппозиции в Украине существенно ухудшились. Об этом в статье для «Зеркала недели. Украина» пишет президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.
По мнению эксперта, новая власть, в своем большинстве, не воспринимает модель конкурентных взаимоотношений с оппозицией, все больше переходя к модели силового нажима на оппозиционных политиков.
«Дальнейшее ограничение возможностей оппозиции неизбежно приведет к радикализации как ее требований, так и ее действий», - считает И.ЖДАНОВ.
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