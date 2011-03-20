Регионалы соберут депутатов всех уровней

В среду, 23 марта, состоится национальное собрание депутатов советов всех уровней от Партии регионов при участии сельских, поселковых, городских председателей и народных депутатов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

Собрание начнется в 13:00 в помещении Международного выставочного центра (Киев, Броварской проспект, 15).

Как отметили в пресс-службе, участники собрания обсудят задачи депутатов всех уровней от Партии регионов и определят следующие шаги для улучшения благосостояния каждой украинской семьи, что заложено в предвыборной программе Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Аккредитация представителей СМИ на мероприятие завершается 22 марта в 13:00.

Дополнительная информация по телефонам: 594-63-71, 594-63-99; 594-63-43.