В Черкассах переименуют улицы Ленина и Энгельса

В Черкассах улицу Ленина переименуют в Свято-Макариевскую, а Энгельса – в улицу Чорновила. Такое решение приняла топонимическая комиссия исполнительного комитета Черкасского горсовета

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, решением комиссии улицу Ленина предложено переименовать в улицу Свято-Макариевскую, улицу Кирова - в Свято-Троицкую, улицу Энгельса – в улицу Чорновила, а улицу Розы Люксембург - в Гуржиевскую.

Как рассказала председатель топонимической комиссии, заместитель городского головы Черкасс Любовь МАЙБОРОДА, комиссия рассмотрела ряд обращений православных церковных общин и общественных организаций города. Предложенные названия актуальны в контексте возрождения христианских моральных ценностей.

По поводу переименования улицы Ленина в Свято-Макариевскую неоднократно с ходатайствами обращался от имени православной общины Архистратига Михаила УПЦ МП митрополит СОФРОНИЙ. Учет этого предложения, по мнению членов топонимической комиссии, станет актом уважения к многочисленным верующим религиозной конфессии. На улице Ленина расположен самый большой в Украине храм Архистратига Михаила, в котором хранятся мощи православного святого Макария, погибшего в Каневе в 1678 г.

На протяжении последних лет также имели место неоднократные обращения Святотроицкой общины УПЦ КП относительно переименования улицы Кирова в Свято-Троицкую. Главный кафедральный храм общины расположен на этой улице.

Уже более десяти лет, с конца 1990-х годов национально-демократические силы Черкасс неоднократно обращались в топонимическую комиссию о переименовании улицы Энгельса в улицу Вячеслава Чорновила - публициста, известного диссидента, борца за независимость Украины, их земляка. Члены топонимической комиссии поддержали обращение Черкасской областной организации Народного Руха Украины относительно переименования улицы Энгельса в улицу Вячеслава Чорновила.

Одним из основных принципов топонимической политики в Черкассах должны стать сохранение и восстановление традиционной исторической среды города, возвращение старинных названий. При этом особое внимание должно быть уделено уникальным черкасским названиям, которые являются сугубо местными, не распространенными в других городах. Одно из таких названий – Гуржиевская. Так до 1923 года называлась улица, которая сегодня носит имя одной из основательниц компартии Германии Розы Люксембург. Название Гуржиевская является оригинальным, которое не имеет аналогов в крупных городах Украины.

Предложение о возвращении улице названия Гуржиевская также было поддержано топонимической комиссией.