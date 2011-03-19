Лину Костенко просят приехать в Тернополь

В Тернополе собрали 3 тыс. подписей под приглашением к Лине КОСТЕНКО приехать на встречу с почитателями.

Как сообщил корреспонденту УНИАН координатор общественно-политического объединения «Українська справа» Олег ВИТВИЦКИЙ, сегодня петицию с собранными подписями повезли в Киев, чтобы передать ее писательнице в день ее рождения.

«Не будем пытаться лично встретиться, скорее всего, передадим приглашение Ивану МАЛКОВИЧУ, который лично занимался всеукраинским турне Лины КОСТЕНКО», – сказал О.ВИТВИЦКИЙ.

Подписи представители «Української справи» начали собирать после того, как Л.КОСТЕНКО приостановила тур по Украине.

Подписаться под петицией почитатели таланта писательницы могли в центральных книжных магазинах города, в помещениях «Просвіти» и «Української справи».

В приглашении говорится, что известие о прекращении всеукраинского тура писательницы стала настоящим шоком для многотысячных ее почитателей в Тернопольской области.

«Мы уважаем Ваше решение и понимаем, насколько трудно его изменить, но принцип «contra spem spero» вселяет в наши сердца веру, что добрая воля всегда побеждает любые происки и препятствия. В непростое для Украины время чрезвычайно важно слышать ПРАВДУ. Мы убеждены, что Ваш приезд в Тернополь стал бы мощным толчком к возрождению национального сознания», – отмечается в приглашении.

В этом письме почитатели таланта писательницы также заверяют, что в любое время готовы достойно встретить ее и «должным образом провести настоящую народную презентацию».

Как сообщал УНИАН, 10 февраля тур Лины КОСТЕНКО в рамках презентации роману "Записки українського самашедшего" был приостановлен на неопределенное время.

Тур по городам Украины начался 25 января и должен был завершиться 16 февраля.