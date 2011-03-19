Эксперт: Налоговый кодекс сохранил репрессивную идеологию советских времен

Налоговый кодекс не просто унаследовал от старого налогового законодательства репрессивную идеологию советских времен, но усугубил диспропорцию правового статуса государства и гражданина.

Об этом пишет кандидат экономических наук, доцент Даниил ГЕТМАНЦЕВ, в статье в еженедельнике «Зеркала недели. Украина».

Эксперт отмечает, что в Налоговом кодексе дисбаланс правового статуса государства и налогоплательщика очевиден. В частности ст. 110 НК не предусматривает среди субъектов налоговой ответственности государство в лице уполномоченных органов. «И к какому виду ответственности в таком случае относится пеня, предусмотренная п. 200.23 НК, которая уплачивается государством плательщику за несвоевременное возмещение НДС с бюджета? Или такая уплата просто не предполагается, что делает бессмысленным включение государства в перечень субъектов финансовой ответственности? И в рамках какого вида ответственности будут возмещаться убытки, причиненные плательщику согласно п. 21.3 НК?», - спрашивает автор.

«Если государственная система слишком агрессивна к предпринимателю, если он в налоговых отношениях не получает должной защиты, являясь фактически бесправным, единственной ожидаемой реакцией предпринимателя является его уход в тень, т.е. замена затрат на официальное сопровождения своего бизнеса (в т.ч. уплату налогов) неофициальными платежами конкретным должностным лицам, закрывающим глаза на сам факт существования бизнеса. В большинстве случаев второй вариант является для предпринимателя более дешевым, хотя и более рискованным», - пишет автор.

Автор отмечает, что за рамками статьи остались такие системные, не разрешенные налоговой реформой проблемы как статус и сама необходимость существования налоговой милиции, основания для существования которой с каждым годом все сложнее и сложнее найти узкому кругу ее симпатиков, медленно, но уверенно сужающемуся до штатного списка этого органа. Это и проблема разницы в бухгалтерском и налоговом учете, очередная попытка разрешения которой в НК провалилась. Это и целесообразность существования НДС в современном виде, и возможность замены его на налог с оборота, и многие другие проблемы, о которых необходимо четко и взвешенно говорить именно сейчас, в период доработки Налогового кодекса.

«Ведь очень важно, чтобы данная доработка, старт которой дан, не превратилась в косметическое устранение наиболее очевидных ляпов документа, а стала логичным и результативным продолжением реформирования налоговой системы страны. И именно в этой связи важно, чтобы архаичные, репрессивные подходы к работе над документом в части соотношения правового статуса государства и плательщика были заменены новым, современным видением проблем, которое присуще развитым странам мира», - заключает автор.