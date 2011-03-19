Руководителю ВО «Тризуб» дали 4 месяца ареста

Рогатинский районный суд Ивано-Франковской области 18 марта объявил приговор председателю центрального провода ВО "Тризуб" им. Степана Бандеры Андрею СТЕМПИЦКОМУ и присудил ему четыре месяца ареста.

Об этом сегодня УНИАН сообщил один из участников судебного процесса. По словам собеседника агентства, А.СТЕМПИЦКОГО обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. Он был задержан 8 января этого года на въезде в г. Рогатин. Тогда милиция в салоне его автомобиля выявила переделанный пистолет "Зораки".

На суде подсудимый доказывал, что приобрел оружие для самозащиты, поскольку его семье неоднократно угрожали. Однако, он думал, что это был пистолет с газовыми патронами. Он также чистосердечно раскаялся.

Адвокаты на протяжении 15 дней могут обжаловать в Апелляционном суде решение Рогатинского райсуда.

Как сообщал УНИАН, Рогатинский районный суд в марте по подобному уголовному делу вынес приговор еще одному «тризубовцу» Степану БЫЧЕКУ и осудил его на два года заключения. Свою вину в инкриминируемом ему преступлении (ст.263 ч.1 УК Украины - ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) С.БЫЧЕК тоже на суде признал и в содеянном раскаялся.

Адвокаты осужденного, который перенес инфаркт и болен сахарным диабетом, готовят апелляцию на решение суда.

Напомним, что в январе были задержаны 15 членов "Тризуба" по подозрению в организации взрыва бюста Сталина в Запорожье.