Украина не воспринимает оппозицию как реальную альтернативу власти?

Оппозиционные силы, практически все без исключения, все еще не воспринимаются обществом как реальная альтернатива нынешней власти. Об этом в статье для «Зеркала недели. Украина» пишет президент Аналитического центра «Открытая политика» Игорь ЖДАНОВ.

По его мнению, снижение поддержки новой властной команды автоматически не привело к адекватному повышению рейтинга оппозиции.

И.ЖДАНОВ указывает, что этому, в частности, способствует тот факт, что подавляющее большинство украинцев устали от политики и разочаровались в политиках независимо от того, к какому лагерю они принадлежат - оппозиционному или провластному.

Кроме того, считает эксперт, изменился политический режим в стране. «Отношения власти и оппозиции в Украине за прошедший год претерпели существенные качественные изменения. И далеко не в лучшую сторону. Оппозиция действует в условиях силового давления на часть оппозиционного политикума, игнорирования оппозиционных предложений, давления на бизнес оппозиционеров и неравного (по сравнению с провластными политиками) доступа к основным каналам информации», - пишет И.ЖДАНОВ.

Президент центра напоминает также, что отмена политической реформы 2004 года и восстановление действия Конституции образца 1996 года существенно ограничили возможности оппозиционных сил, особенно в парламенте.

В то же время эксперт подчеркивает, что и эффективность деятельности оппозиции также оставляет желать лучшего.