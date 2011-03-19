Регионал хочет собирать нардепов лишь на 20 минут - кнопки нажимать?

Партия регионов намерена обязать своих депутатов присутствовать на заседаниях Верховной Рады.

Об этом заявил лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ в эфире программы «Шустер live» на Первом национальном телеканале.

«Мы, будучи в оппозиции, понимали, что необходимо бороться со следующим. Не с кнопкой. Вопрос заключается в другом. Вопрос заключается в исполнительской дисциплине и работе депутатов в зале. И мы серьезно в нашей фракции занялись этим вопросом. Фракции большинства сегодня, в том числе и Партия регионов, в пропорциональном отношении представительства в зале – мы сегодня все время наращиваем свое присутствие. И в конечном итоге мы дойдем до такого уровня, когда депутаты могут отсутствовать либо в силу командировки, либо те, которые больны», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

В тоже время он отметил необходимость обеспечить для депутатов выполнять свои конституционные обязанности личного голосования на заседаниях парламента. В частности, по словам А.ЕФРЕМОВА, это касается тех депутатов, которые в силу своей работы часто находятся за границей.

В качестве примера он пример систему голосования в Конгрессе США: «Когда идет голосование дается 20 минут и все знают, что в рабочую неделю они должны добираться не более, чем за 20 минут (на голосование - УНИАН). Идет кнопка, звуковой сигнал и в течение 20 минут они садятся в электропоезд, приезжают в Капитолий и голосуют».