Королевская: украинцы переплачивают за ЖКХ, но эти деньги вылетают в трубу

Закон о государственно-частном партнерстве - это единственный возможный инструмент привлечения частного капитала в коммунальную сферу.

Об этом в Верховной Раде заявила глава Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, открывая организованный Комитетом круглый стол «Государственно-частное партнерство (ГЧП) как инструмент реформирования жилищно-коммунального хозяйства».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя комитета ВР, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что жилищно-коммунальное хозяйство в Украине находится в плачевном положении. «До 75% водопроводно-канализационных сетей изношены. Это ключевая причина кризисной ситуации в коммунальном хозяйстве и угроза для экономического и социального положения страны. 31% водопроводных и до 20% тепловых сетей нуждаются в немедленной замене. 90% очистительных сооружений находятся в аварийном состоянии. В 187 городах очистительные канализационные сооружения работают с большими перебоями. Из-за этого происходит интенсивное загрязнение источников водоснабжения», - констатировала она.

Народный депутат подчеркнула, что ЖКХ нуждается в колоссальных капиталовложениях и модернизации. «Нам обещают повышение коммунальных тарифов до экономически обоснованного уровня. Но после каждого повышения этот уровень вновь становится необоснованным. В январе начисленные субсидии семьям составили 26,2 млн. грн. Это в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 2010 года. Резкое увеличение расходов на субсидии - первый индикатор того, что в стране растет бедность», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«По подсчетам экспертов, для модернизации ЖКХ Украине необходимо 150 млрд. долларов - более 100% ВВП Украины. Даже, если все средства, поступающие от оплаты коммунальных услуг, пускать исключительно на ремонт инфраструктуры и не оплачивать газ, на полное обновление отрасли понадобится 31 год», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Из-за плачевного состояния ЖКХ каждая украинская семья в год переплачивает около 1400 грн. Эти деньги вылетают в трубу, и ситуацию нужно срочно менять».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ предложила не переводить проблему модернизации ЖКХ на украинцев, а привлечь в отрасль частные инвестиции. «Для инвестиций нужны стимулы. Мы такие стимулы предложили в принятом в прошлом году законе о государственно-частном партнерстве. Я убеждена, что это - единственный возможный инструмент, способный привлечь частный капитал в коммунальную сферу», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, закон о государственно-частном партнерстве даст возможность государству снизить расходы на содержание коммунальной сферы и повысить качество услуг ЖКХ. «Таким образом, мы обеспечим модернизацию отрасли, добьемся повышения качества коммунальных услуг и сможем остановить рост тарифов. Это единственный путь, который позволит избежать техногенной и социальной катастрофы», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, Закон о государственно-частном партнерстве был разработан Н.КОРОЛЕВСКОЙ и принят Верховной Радой в октябре 2010 года. К сожалению, этот закон так и не заработал, потому что Кабинет министров в лице Министерства экономики тормозит имплементацию данного документа. Соответственно, замедляется и процесс привлечения инвестиций в модернизацию ЖКХ.