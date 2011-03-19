Ефремов: конфликт водителя Ландика с избитым гаишником исчерпан
11:11, 19 марта 2011Политика
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Говорит, нардеп извинился
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что конфликт между водителем народного депутата Владимира ЛАНДИКА и луганским милиционером исчерпан
Об этом А.ЕФРЕМОВ заявил в эфире программы «Шустер live» на Первом национальном телеканале.
«Состоялся конфликт на дороге, когда депутат превысил скорость. Его остановил работник милиции, состоялись нехорошие разговоры между водителем депутата с представителем милиции. В результате этого депутат от нашей фракции как порядочный человек извинился перед работником милиции публично в средствах массовой информации», - сказал А.ЕФРЕМОВ.
По его словам извинения В.ЛАНДИКА приняты и конфликт исчерпан.
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