Герман встревожило, что люди Тимошенко «следят за журналистами»

Заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН встревожена тем, что в Украине некоторые политики дают указания следить за журналистами.

Об этом А.ГЕРМАН сказала в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя реплику лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО в пятницу во время эфира программы «Большая политика», где она выразила осведомленность в том, что телеведущий Евгений КИСЕЛЕВ накануне посещал офис другого участника политического ток-шоу Инны БОГОСЛОВСКОЙ.

«Меня в этой ситуации встревожило вот что: в Украине, как оказывается, следят за журналистами. Ведь то, что Ю.ТИМОШЕНКО заявила в прямом эфире, что она знает, куда ходил КИСЕЛЕВ, где он был в этот день, в этот час, означает, что за КИСЕЛЕВЫМ следят. А если в стране следят за журналистом политики, откуда бы они ни были, – от власти или из оппозиции – это вызывает одинаково огромную тревогу», - отметила А.ГЕРМАН.

Поэтому, по ее словам, «это является свидетельством, что политики, которые на словах защищают демократию, о сути демократии не имеют никакого понятия». «Это вызывает огромные вопросы, когда мы говорим о демократии, – той же демократию, которую на словах Ю.ТИМОШЕНКО так защищает», - отметила заместитель главы АП, добавив, что «возникают большие сомнения, понимает ли Ю.ТИМОШЕНКО, что такое демократия, если позволяет себе следить за журналистом».

Как сообщал УНИАН, в пятницу во время прямого эфира программы «Большая политика с Евгением КИСЕЛЕВЫМ» на телеканале «Интер» Ю.ТИМОШЕНКО спросила у ведущего, что он накануне программы делал в офисе И.БОГОСЛОВСКОЙ.

Вместо Е.КИСЕЛЕВА ответила И.БОГОСЛОВСЬКА: «Вы сейчас будете шокированы. Мы обсуждали документальный фильм о Булгакова, потому что сегодня проголосовано постановление о праздновании 120-летия Булгакова, а Евгений занимается проектом документального фильма на канале».