У СНГ есть шанс стать конкурентом ведущих экономик мира

У Содружества Независимых Государств есть шанс стать конкурентом ведущих экономик мира.

Такое мнение выразил вице-президент Горшенин Групп Алексей ЛЕЩЕНКО на юбилейном экономическом форуме государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы», сообщили УНИАН в Институте Гошенина.

«Теоретически у СНГ есть все шансы стать игроком, который будет способен конкурировать с ведущими экономиками мира», - отметил А.ЛЕЩЕНКО

Эксперт поддержал мнение о том, что СНГ как объединение может быть намного эффективнее и приносить намного больше пользы и прямой экономической выгоды государствам-участникам, нежели это есть сегодня. Он также отметил, что в данный момент СНГ – это объединение государств, между которыми осуществляется достаточно большой товарооборот – примерно на уровне 200 млрд. долларов в год. «Много это или мало – вопрос открытый. Конечно, всегда можно эти показатели увеличивать. Однако смело можно предположить, что и без такой структуры, как СНГ, товарооборот между постсоветскими странами – странами-соседями – и так мог бы достигать подобных показателей. Мы все еще очень зависимы друг от друга, но это скорее заслуга не столько нынешнего Содружества, сколько общего советского прошлого», - отметил А.ЛЕЩЕНКО.

По его словам, между странами СНГ существует тысяча видимых и невидимых экономических связей. «Вопрос только в том, какова заслуга в этих связях, собственно, такой структуры, как СНГ? Не происходят ли они если не вопреки, то, во всяком случае, вне зависимости от деятельности СНГ? Не результат ли это двадцатилетнего развития на территории большинства постсоветских стран рыночной экономики, которая достаточно хорошо прижилась и сегодня приносит свои плоды, в том числе, и через такие высокие показатели товарооборота?», - предположил эксперт.

Однако А.ЛЕЩЕНКО также отметил, что в качестве единой экономической системы СНГ сегодня демонстрирует один из самых высоких темпов экономического роста в мире. «Пускай этот рост пока и основывается на сырьевых отраслях низкого технологического уровня. Вместе с тем, эта тенденция сама по себе дает повод рассматривать СНГ в качестве полноценного субъекта мировой экономики. Теоретически у СНГ есть все шансы стать игроком, который будет способен конкурировать с ведущими экономиками мира», - подытожил он.