Тимошенко: неестественно, чтобы премьер-министр давал взятки

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что на должности главы правительства не давала и не брала взяток.

Об этом она заявила во время эфира "Большой политики" на телеканале Интер.

По словам Ю.Тимошенко, так сложилось, что глава правительства, пребывая в должности, взяток не дает. "Как правило, плохому премьер-министру взятки дают. Поэтому я, как премьер-министр, взятки не давала, потому что неестественно это", - сказал она. При этом Ю.Тимошенко заверила, что также и не брала взяток, находясь на этом посту.

"Относительно того, чтобы брать взятки и чтобы действительно это было обязательным для каждого премьер-министра, то могу сказать, что не все одинаковы. Если бы были такие взятки, то я убеждена, что эта Генпрокуратура, которая пашет уже год, чтобы что-то на меня найти, уже бы нашла и, очевидно, предъявила наконец что-то народу", - добавила она.