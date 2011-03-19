Греция протестует против строительства АЭС в Турции

Греция обратилась к Турции с просьбой остановить программу по строительству атомных электростанций в стране. Как сообщили представители греческих властей, это решение было принято ими на фоне ситуации в Японии, передает Associated Press. Они отметили, что Европейский союз должен вмешаться и повлиять на решение Анкары построить АЭС на юге страны и таким образом предотвратить "катастрофу на своем пороге".

Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу звонил своему коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы выразить протест против этого решения Турции.

Ранее, напоминает РосБизнесКонсалтинг, президент РФ Дмитрий Медведев на совместной с Р.Эрдоганом пресс-конференции в Москве заявил, что атомная электростанция "Аккую", которую Россия строит в Турции, будет безопасной.

"Тот проект, который будет реализован в Аккую, принципиальным образом отличается от тех станций, которые эксплуатировались в Японии, и по возрасту, и по уровню защиты. Там просто другие принципы защиты, поэтому даже в связи с тем, что произошло в Японии, никакого радикального пересмотра мер безопасности нет и быть не должно, потому что они и так вполне достаточны", - подчеркнул Д.Медведев.