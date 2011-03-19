Предъявлено обвинение двум кандидатам в президенты Беларуси

В Беларуси предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в день президентских выборов еще двум бывшим кандидатам в Президенты - Николаю СТАТКЕВИЧУ и Дмитрию УССУ, передает Радио «Свобода». Максимальная санкция по этой статье Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Семеро бывших кандидатов в Президенты, включая Н.СТАТКЕВИЧА и Д.УССА, были задержаны во время митинга оппозиции 19 декабря. Н.СТАТКЕВИЧ изначально был обвинен в попытке захвата власти и наряду с еще одним претендентом на высший пост - Андреем САННИКОВЫМ - уже три месяца удерживается в изоляторе КГБ. Д.УСС, спустя несколько дней после ареста, был отпущен под подписку о невыезде.

По информации правозащитного центра "Весна", в "деле 19 декабря" 36 человек находятся в статусе обвиняемых. Из них 24 остаются под стражей, двое - под домашним арестом, девять - под подпиской о невыезде. При этом один из бывших кандидатов в Президенты - Алексей МИХАЛЕВИЧ - тайно покинул страну и попросил политического убежища в Чехии.

В статусе подозреваемых по делу о массовых беспорядках в Минске проходят 13 человек. Семь фигурантов уголовного дела уже осуждены.