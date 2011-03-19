Тимошенко извинилась перед украинцами в прямом эфире

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО извинились перед всеми украинцами, перед которыми она хоть в чем-то виновата.

"Дорогие мои, родные, если я что-то делала не так, простите, если я сделала ошибки, простите, если я где-то не достигла того результата, которой от меня ожидали, простите", - сказала она во время эфира программы "Большая политика" на телеканале Интер.

Ю.Тимошенко отметила, что четко признает все свои ошибки и несет ответственность за тех людей, которые были и есть в ее команде. "Я несу ответственность за каждого человека", - сказала лидер партии "Батькивщина". "Мне не стыдно, и я каждый раз прошу прощения за каждую ошибку, которую я сделала, потому что я человек, и каждый человек может делать ошибки", - отметила она.

В свою очередь присутствующая в студии член фракции Партии регионов Инна БОГОСЛОВСКАЯ спросила Ю.Тимошенко не хочет ли она "извиниться за постоянную ложь", в частности ту, которая касается газовых договоров с Россией.

Со своей стороны Ю.Тимошенко, слушая длинный диалог между И.БОГОСЛОВСКОЙ и ведущим программы Евгением КИСЕЛЕВЫМ о газе, спросила: "У меня маленький вопрос. Я вам здесь не мешаю? У вас тут такая дискуссия идет". Она обратилась к Е.КИСЕЛЕВУ с вопросом, что он накануне программы делал в офисе И.БОГОСЛОВСКОЙ. Е.КИСЕЛЕВ смешался, но вместо него ответила сама И.БОГОСЛОВСКАЯ: "Вы сейчас будете шокированы. Мы обсуждали документальный фильм о Булгакове, потому что сегодня проголосовано постановление о праздновании 120-летия Булгакова, а Евгений занимается проектом документального фильма на канале".