Тимошенко о Каддафи, истинных ценностях и грани гражданской войны

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО не видит никаких двойных стандартов в своих действиях из-за встречи на высоком уровне с лидером Ливии Мауаммаром КАДДАФИ во время ее пребывания на должности главы правительства.

Об этом она заявила во время эфира "Большой политики" на телеканале Интер.

По словам Ю.Тимошенко, страны всего мира стремятся строить между собой деловые и выгодные отношения. "Я могу сейчас утвердительно сказать, что Украина и Ливия были партнерами, потому что Украина имела возможность иметь большой рынок сбыта для наших самолетов, мы имели возможность добывать нефть в Ливии, мы выстраивали экономические отношения такие, какие выгодны Украине и в которых Украина нуждалась", - сказала она.

При этом Ю.Тимошенко отметила, что ее позиция как политика всегда была на стороне истинных ценностей и демократии, и никакие экономические отношения этого не изменят. "А когда лидер другого государства по приглашению высших должностных лиц приезжает в Украину, мы обязаны встречаться и обязаны общаться. Именно поэтому я не вижу никаких противоречий в своем поведении", - сказала она.

При этом Ю.Тимошенко также заметила, что никогда нельзя переходить тонкую грань между акциями народного неповиновения и гражданской войны. "Нельзя переходить тонкую границу между мирными акциями народного неповиновения в то время, когда народы загнаны в тупик, не имеют честных выборов, не могут защитить себя и свои права, и гражданской войной, которая разрушает остатки и свободы, и демократии. Именно поэтому я всегда эту границу понимала, и как политик никогда не давала оснований думать, что я не разграничиваю эти вещи", - отметила она.