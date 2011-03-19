Азаров: наши люди не знакомы с сутью пенсионной реформы

Кабинет министров по поручению Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проведет широкую разъяснительную работу относительно содержания пенсионной реформы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом сообщил премьер-министр Николай АЗАРОВ после завершения встречи с Президентом.

В частности, по словам Н.АЗАРОВА, глава государства поручил провести более качественную разъяснительную работу о содержании и целях пенсионной реформы в Украине.

«Прежде всего, поручение касалось организации разъяснительной работы по пенсионной реформе. Президент считает, и это абсолютно справедливо, что наши люди в основном не знакомы с сутью пенсионной реформы, направленной на повышение уровня пенсий, сделать их дифференцированными и заинтересовать с самого первого рабочего дня каждого человека, чтобы он думал о том, какая будет пенсия при выходе на нее по состоянию здоровья или по возрасту», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ отметил, что в самой пенсионной реформе, в соответствующем законопроекте есть немало позитивных моментов. «Это - европейский путь развития пенсионной системы. Поэтому мы должны сосредоточить усилия и разъяснить людям, чтобы подавляющее большинство из них поняло необходимость проведения реформы, чтобы они поняли, что реформа проводится не для правительства, не для Президента».

Премьер заметил, что власть может обойтись без реформы, однако ее проведение обусловлено временем. «20 лет жили без реформы, и можем еще прожить. Но люди наши так не хотят жить. Люди абсолютно справедливо требуют от власти улучшения пенсионного обеспечения. Поэтому пенсионная реформа проводится ради людей, ради того, чтобы улучшить их пенсионное обеспечение, а не ухудшить его», - утверждает Н.АЗАРОВ.

По его словам, именно эта основная мысль не доведена до украинского народа. «Этот основной тезис, по убеждению Президента (и я с ним абсолютно согласен) не доведен до нашего народа. Людей нужно сделать сторонниками проведения пенсионной реформы», - подчеркнул премьер.

В связи с этим Кабмином будет проведена массовая разъяснительная работа среди населения. «Правительство сейчас проведет еще большую разъяснительную работу во всех без исключения регионах – городах, поселках, районах. Мы еще раз выслушаем мнение людей и, я считаю, спустя некоторое время все же выйдем на принятие пенсионной реформы», - сказал премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 марта, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что законопроект о пенсионной реформе не готов к рассмотрению в Верховной Раде.

«Я ежедневно получаю огромное количество писем от общественных организаций, граждан Украины, которые указывают на то, что люди не знакомы с положениями этого закона… Фактически, не знакомы с пенсионной реформой», - заметил В.ЯНУКОВИЧ.

Глава государства отметил, что прежде чем рассматривать законопроект о пенсионной реформе в парламенте, необходимо провести разъяснительную работу положений закона среди граждан.