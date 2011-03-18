Суд отказался отпустить на поруки участника налогового Майдана
Обращался депутат Парубий
Печерский районный суд Киева отказался освободить на поруки народного депутата от партии “Наша Украина” Андрея ПАРУБИЯ одного из участников “налогового Майдана” Сергея КОСТАКОВА, которого обвиняют в повреждении автомобиля, который был припаркован возле Майдана Незалежности, где проходили протесты предпринимателей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Наша Украина», заседание суда по делу С.КОСТАКОВА состоялось сегодня. На заседании присутствовал А.ПАРУБИЙ, который обратился в суд с заявлением о взятии на поруки арестованного.
Адвокаты задержанного также подали ходатайство об освобождении С.КОСТАКОВА из-под стражи, ведь родители задержанного - пенсионеры и нуждаются в специальном уходе, а его несовершеннолетняя дочь нуждается в опеке отца.
“Данное ходатайство поддержали все участники судебного процесса, кроме представителя прокуратуры, который не смог назвать ни одного аргумента, почему С.КОСТАКОВА следует и в дальнейшем содержать под стражей. Несмотря на аргументы, суд отклонил оба обращения и оставил в силе свое решение о содержании С.КОСТАКОВА под стражей”, - сообщает пресс-служба партии.
По словам А.ПАРУБИЯ, участник “налогового Майдана” остался за решеткой, потому что украинский суд руководствуется не правом, а политической конъюнктурой.
«Судебная система Украины находится под полным контролем из властных кабинетов. Преследование участников “налогового Майдана” можно назвать не иначе, как политическими репрессиями и способом запугать общество. Очень досадно, что украинский суд является инструментом в репрессивной машине», - заявил А.ПАРУБИЙ.
По его словам, сегодняшнее решение суда подтверждает необходимость работы в парламенте временной следственной комиссии по политическим преследованиям, создание которой инициировала «Наша Украина».
Он подчеркнул, что «Наша Украина» и впредь будет оказывать правовую помощь всем, кто оказался в оппозиции к режиму и будет своими действиями делать все возможное, чтобы о заказчиках и исполнителях политических преследований узнало общество.
Как сообщал УНИАН, С.КОСТАКОВ находится в СИЗО дольше остальных задержанных участников акций протеста предпринимателей, а именно - с 1 декабря 2010 года.