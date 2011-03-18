Присяжнюк пообещал поддержку сиротам, которые хотят стать военными

Председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК пообещал поддержать детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы, которые намерены вступить в военные учебные заведения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КОГА, об этом шла речь сегодня на встрече А.ПРИСЯЖНЮКА с детьми, желающими стать военными, которая состоялась в рамках ежегодного областного фестиваля «Мир детства».

«Мы не оставим вас один на один с проблемами и создадим все условия, чтобы вы могли развиваться и достигать поставленных целей, - сказал детям А.ПРИСЯЖНЮК.

Также по инициативе Киевской областной государственной администрации дети имели возможность посетить Киевский военный лицей имени Ивана Богуна, причем не только посетить, но и жить три дня в казармах военного лицея и заниматься тренировками вместе с лицеистами, отметили в пресс-службе.

Сейчас в лицее учится 800 юношей из 25 областей Украины, 11% из них – именно дети-сироты и дети, лишенные родительской заботы, 24 - выходца из Киевской области. В этом году их может стать значительно больше, ведь 62 юноши из Киевской области выразили желание поступать в лицей имени Ивана Богуна.

В сообщении также говорится, что во время проведения фестиваля «Мир детства» дети Киевщины посетят города области, побывают в театрах, осуществят экскурсии в мемориальный комплекс Великой Отечественной войны в Новых Петровцах и Мемориальный комплекс «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», возложат цветы к памятнику героям, погибшим в Афганистане. Мероприятие завершится посещением гала-концерта победителей фестиваля «Память сердца», который состоится в Центральном доме офицеров Вооруженных сил Украины.