Ефремов понял, что у оппозиции «клетки мозга уже начинают отмирать»

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заверяет, что инфляция в стране не превышает 9%, и все заявления оппозиции о якобы инфляции в 42% являются неправдивыми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что инфляция вычисляется по многим параметрам.

«Безусловно, есть ряд товаров или продуктов питания, которые больше выросли в цене, но если брать в среднем инфляцию, то она в государстве определяется Госстатом», - сказал он.

При этом лидер фракции ПР добавил, что «тот уровень инфляции, который есть в государстве в целом, он соответствует статистике».

А.ЕФРЕМОВ также назвал сегодняшнее блокирование со стороны фракции "БЮТ-Батьківщина" очередным политическим шоу.

«Меня удивил тот спектакль, который был продемонстрирован, и удивили те цифры, которые были написаны на плакатах», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ заметил, что цифры инфляции, которые называет оппозиция, почему-то постоянно изменяются.

«Если еще вчера группа оппозиционно настроенных депутатов говорила, что у нас инфляция 25%, то сегодня уже 42%. Я так понял, что после 40 градусов клетки мозга уже начинают отмирать, и вряд ли можно что-то выдумать новое в этом направлении. И поэтому эта цифра 42%, которую я сегодня увидел на плакатах, характеризуется конкретным медицинским термином», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, депутаты от БЮТ зарегистрировали в ВР проект закона «Об индексации пенсий, заработных плат и социальных выплат на уровень инфляции» и настаивают на его срочном принятии.

По данным "БЮТ-Батьківщини”, реальный показатель инфляции в Украине составляет 42% против задекларированного властью уровня 9%.