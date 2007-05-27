Наша Украина сегодня не собирается складывать депутатские мандаты
12:32, 27 мая 2007Политика
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Съезд отложили на неопределенный срок
Продолжение съезда блока «Наша Украина» сегодня не планируется.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины» и отметили, что в случае появления новой информации она обязательно будет обнародована.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 мая, ночью межпартийный съезд блока «Наша Украина» объявил перерыв в своей работе на неопределенный срок.
Делегаты межпартийного съезда «Нашей Украины», который открылся в субботу, 26 мая, ожидали завершения переговоров Президента Виктора ЮЩЕНКО, премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА и председателя Верховной Рады V созыва Александра МОРОЗА.
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