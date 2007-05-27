Совместное заявление ”большой тройки” официально обнародовано

В совместном заявлении Президента Украины, председателя Верховной Рады Украины и премьер-министра Украины о безотлагательных мерах, направленных на урегулирование политического кризиса путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, подписанном, соответственно, Виктором ЮЩЕНКО, Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и Александром МОРОЗОМ, говорится, что «осознавая всю полноту ответственности за общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию в государстве, гарантируя недопущение эскалации политического кризиса, стремясь к ее немедленному урегулированию исключительно мирным путем на основе диалога ведущих политических сил, руководствуясь Конституцией Украины и для обеспечения национальных интересов и единства страны, Стороны договорились»: 1. С целью создания надлежащих условий для реализации конституционных прав граждан обеспечить, чтобы не были допущены любые попытки нагнетания противостояния в обществе и упреждения все возможные действия по провокации «силового» развития событий. 2. Провести внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года. 3. Признать, что внеочередные выборы в Верховную Раду Украины проводятся согласно Указу Президента Украины на основании части второй статьи 82 Конституции Украины».

А также «для законодательного обеспечения честных, прозрачных и демократических внеочередных выборов в Верховную Раду Украины инициировать проведение с 29 мая 2007 года на протяжении двух дней (29-30 мая) пленарных заседаний Верховной Рады Украины». На этих заседаниях договорено принять в целом согласованные Рабочей группой уполномоченных представителей Президента Украины, Кабинета Министров Украины, парламентской коалиции и парламентской оппозиции проекты нормативно-правовых актов. А также подтвердить результаты голосования по принятым в период с 2 апреля по 29 мая 2007 года актам Верховной Рады Украины. Кроме того «принять предварительно согласованные законы, касающиеся вступления Украины в ВТО, и другие нормативно-правовые акты по социально-экономическим вопросам».

Кабинету Министров Украины вместе с Центральной избирательной комиссией поручено обеспечить выполнение Закона Украины «О Государственном реестре избирателей».

С целью обеспечения честных, прозрачных и демократических выборов внести изменения в персональный состав Центральной избирательной комиссии на принципах договоренностей, достигнутых Рабочей группой уполномоченных представителей Президента Украины, Кабинета Министров Украины, парламентской коалиции и парламентской оппозиции.

Стороны также взяли на себя обязательство «не допускать за рамками своей компетенции вмешательства в деятельность органов судебной власти и правоохранительных органов».

Заявление обнародовано на официальном сайте главы государства.